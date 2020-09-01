Киев не ведет работу по обустройству пункта пропуска в районе Счастья – Кобцева

Украинская сторона не ведет работу по обустройству контрольно-пропускного пункта на линии соприкосновения в районе Счастья. Об этом сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленными Ольга Кобцева."Украинская сторона никаких работ в районе населенного пункта Счастье так и не проводит, и в отчетах СММ (Специальной мониторинговой миссии) ОБСЕ никаких фактов о строительных работах или каком-либо движении не говорится", - сказала она.Кобцева добавила, что представители Республики на заседании Контактной группы предоставили в письменном виде печеречень выполненых работ на дополнительных пунктах пропуска "Первомайск - Золотое" и "Луганск - Счастье"."Проведение этих работ СММ ОБСЕ подтверждает в своих отчетах. Со стороны Украины были предоставлены письменные декларативные заявления того, что они планируют и рассматривают. А фактических действий нет", - сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе Контактной группы.Она уточнила, что оба пункта пропуска стороны должны открыть одновременно 10 ноября.Напомним, ЛНР в рамках достигнутых на Минских переговорах соглашений 11 июля начала работы по оборудованию КПВВ на линии соприкосновения в районах Счастья и Золотого.С предложением об открытии КПВВ в районе Счастья, которое высоко оценили представители ОБСЕ, ЛНР выступила на Минских переговорах еще в 2017 году, однако до настоящего времени Украина манипулировала своими обязательствами в вопросе организации новых пунктов пропуска в районе Золотого и Счастья и тормозила подготовку к их открытию.В зоне ответственности ЛНР единственный официально работающий пункт пропуска через линию соприкосновения находится в районе моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. После подрыва киевскими силовиками одного из его пролетов в начале 2015 года движение по мосту осуществлялось по временным деревянным лестницам и настилам. В связи с тем, что Киев неоднократно отвергал предложения ЛНР и Международного Комитета Красного Креста по восстановлению моста, договориться о начале реконструкции сооружения удалось лишь в июле 2019 года. Пешее движение по восстановленному пролету началось 20 ноября 2019 года, однако движение автотранспорта, в том числе машин скорой помощи, по нему невозможно до сих пор из-за того, что Киев в нарушение достигнутых в Минске договоренностей значительно заузил ширину сооружения.Автомобильные пункты пропуска через линию соприкосновения на Луганщине отсутствуют из-за позиции Киева. Помимо больших неудобств для жителей региона это также не позволяет организовать доставку гуманитарных грузов в Республику транспортом.Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.16 сентября — Луганск