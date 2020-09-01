Поздравление Минприроды ЛНР с Днем работников леса

Уважаемые ветераны и работники лесного хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников леса.

У вас очень серьезная и ответственная задача – защищать наше национальное богатство – лесные угодья – от огня, незаконной вырубки и других чрезвычайных ситуаций.

Уже сейчас вам удалось выработать эффективные подходы к бережному расходованию "зеленого золота", проводить масштабную деятельность по сбережению лесов, уделять большое внимание профилактике и борьбе с лесными пожарами.

С 2015 года лесоводами Луганской Народной Республики было высажено 823 га лесных культур.

Уверен, что благодаря вашему трудовому энтузиазму, добросовестности, компетентности вы и далее будете динамично развивать лесную отрасль.

Природная мудрость тружеников лесного комплекса, трудолюбие, стойкость и терпение заслуживают всеобщего уважения и самой высокой оценки. Особая признательность ветеранам отрасли, которые служат эталоном профессионального мастерства, надежной опорой коллектива.

Примите слова благодарности за профессионализм, самоотверженность, преданность своему делу.

От души желаю каждому работнику лесной отрасли крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благополучия и праздничного настроения! Пусть вам всегда сопутствуют новые успехи в труде на благо Луганской Народной Республики!

Министр природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР

Юрий Дегтярев

20 сентября — Луганск