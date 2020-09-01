Аналитики сообщили об опасной тенденции с коронавирусом в регионах РФ

Число регионов РФ, в которых наблюдается опасная тенденция распространения COVID-19, выросло с 12 до 30 в сравнении с серединой августа. Об этом рассказал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.gov.spb.ru / Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-ПетербургаСогласно аналитическим данным, все регионы в рамках ситуации делятся на "зеленые", "светло-зеленые", "желтые" и "красные". Цвет в этом случае соответствует индексу заболеваемости."Красными" в этом месяце стали Северная Осетия, Челябинская область, Алтайский край, Камчатский край и Чукотский автономный округ, передает Федеральное агентство новостей. Несмотря на это, по словам Тавадяна, ряд регионов продолжает показывать положительную динамику.Владимир Гусе