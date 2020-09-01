Начальник управления Минприроды ЛНР Александр Бурлака: "Защита и преумножение лесов – это работа на будущее" (ФОТО)

О состоянии лесного хозяйства Республики, ежедневном труде для его сохранения и преумножения в День работников леса ЛИЦ рассказывает начальник управления развития лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Александр Бурлака.РУКОТВОРНОЕ БОГАТСТВО– Площадь государственного лесного фонда Луганской Народной Республики на сегодняшний день составляет более 93,3 тысячи гектаров, из них 67% – почти 62,6 тысячи гектаров – покрыты лесом.Почти все леса на нашей территории – рукотворные, они созданы в основном после Великой Отечественной войны в рамках сталинского плана преобразования природы. Это было сделано исходя из особенностей нашего климата. Территория, на которой располагается ЛНР, относится к зоне Донецкой байрачной степи. Климат у нас континентальный, сухой, с очень неравномерным распределением осадков и с преобладающими восточными суховеями. Для защиты от этих негативных природных явлений здесь и высаживались леса. Их создание решило многие проблемы: значительно уменьшилась эрозия почв и их деградация, кроме того, лесные массивы снижают негативное влияние промышленности.Сейчас средняя лесистость Республики составляет около 10%. Преобладают в наших лесах твердолиственные породы деревьев – 89%, 7% составляют мягколиственные породы, 4% – хвойные деревья. Если конкретизировать, самыми многочисленными в лесах ЛНР являются дуб черешчатый и ясень обыкновенный.УХАЖИВАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ– На территории ЛНР работают три специализированных лесоохотничьих предприятия, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологической безопасности. Это Луганское, Ивановское и Свердловское лесоохотничьи хозяйства, каждое из которых является государственным унитарным предприятием ЛНР.Луганское лесоохотничье хозяйство состоит из семи лесничеств, в постоянном пользовании предприятия находится почти 29 тысяч гектаров государственного лесного фонда.Ивановское лесоохотничье хозяйство также насчитывает семь лесничеств на площади более 40,2 тысячи гектаров.В составе Свердловского лесоохотничьего хозяйства четыре лесничества, в постоянном пользовании предприятия – более 24,2 тысячи гектаров государственного лесного фонда ЛНР.На предприятиях работают более 60 сотрудников, кроме того, в работах временного характера участвуют граждане, направленные территориальными отделениями Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР.Из года в год основные задачи работников лесного хозяйства практически не меняются. Основной целью их усилий остается рациональное использование лесных ресурсов. Работники леса занимаются охраной лесных насаждений от пожаров, борются с нарушителями природоохранного законодательства, защищают леса от вредителей и болезней, занимаются воспроизводством лесных ресурсов, регулярно проводя мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению.СЕГОДНЯ – ДЛЯ БУДУЩЕГО– В соответствии с Программой социально-экономического развития ЛНР в 2020 году наши лесоводы планируют высадить 164 гектара лесных культур. И эта работа активно ведется. В первом полугодии нынешнего года уже высажено 95 гектаров будущих лесных насаждений. Осенью предстоит посадить еще 69 гектаров, а также произвести подготовку почвы под посадки будущего года. Приоритет отдается тем участкам, на которых погибли лесные насаждения. Работники лесного хозяйства высаживают саженцы черешчатого дуба, обыкновенной и крымской сосны, ясеня, клена и других лиственных пород. Этими зелеными богатствами, которые наши лесоводы создают сегодня, будут любоваться уже следующие поколения.БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ– В этом году малоснежная зима и отсутствие осадков стали причинами раннего начала пожароопасного периода: первые пожары начались уже в феврале. С этого момента лесной охраной ликвидировано более 200 лесных и степных пожаров на площади более 1 500 гектаров. Конечно, они нанесли ощутимый урон и лесному хозяйству, и нашей Республике в целом. Ведь, как я уже говорил, леса играют очень важную роль в поддержании экологического равновесия в природной среде.Основной причиной возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение человека с огнем. К беде может привести сжигание сухой растительности и мусора на открытых территориях, примыкающих к лесу, разведение костров в лесах и даже брошенный из автомобиля окурок сигареты.В этот нелегкий период лесная охрана находится в боевой (в буквальном смысле!) готовности практически 24 часа в сутки и прилагает колоссальные усилия, чтобы сохранить наши леса для будущих поколений.Чтобы предотвратить пожары и избежать их распространения на большие площади, сотрудники лесоохотничьих хозяйств постоянно проводят работы по созданию новых минерализованных полос и уходу за уже существующими. На сегодняшний день создано уже более 3 тысяч километров минерализованных полос, за которыми ведется постоянный уход. Кроме того, устанавливаются шлагбаумы, запрещающие несанкционированный въезд в лес, информационные аншлаги на противопожарную тематику, а также регулярно проводятся рейдовые проверки.Надеюсь, что эта работа поможет сохранить наше зеленое богатство для потомков. Ведь по большому счету для этого мы и работаем.ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГО ДОМА– Их достаточно много: белки, зайцы-русаки, лисицы, волки, енотовидные собаки, барсуки, куницы, бобры, пернатые. Кроме того, в наших лесах можно встретить кабанов, косуль, лосей и оленей.Конечно, наши лесоводы, занимаются подкормкой животных, в зимнее время привозят и раскладывают соль, солому, сухую траву. Это тоже привычная для работников лесного хозяйства работа.– С момента открытия охотничьего сезона сотрудники отдела охотничьего надзора управления государственного экологического надзора Минприроды ЛНР провели шесть рейдовых проверок на территориях охотничьих угодий Республики. Отрадно, что явных признаков и следов ведения браконьерской деятельности обнаружено не было. В ходе рейдов проверяющие выявили пять нарушений, которые связаны с осуществлением охоты без контрольной карточки учета добытой дичи и нарушений правил охоты. По всем фактам составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 8.33 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях.В этой связи хотелось бы напомнить охотникам, что для получения разовой либо сезонной контрольной карточки учета добытой дичи и нарушений правил охоты необходимо обратиться в лесоохотничье хозяйство по месту осуществления охоты.– С июля нынешнего года Министерством проводятся мероприятия по регулированию численности хищных и вредных животных во всех трех наших лесоохотничьих хозяйствах. Цель этих мероприятий – обеспечение эпизоотического благополучия и недопущение распространения бешенства на территории Луганской Народной Республики, а также защита населения от нападений диких хищных животных – волков, лисиц, енотовидных собак, бродячих собак и котов.За это время было организовано 20 облавных охот на территории общей площадью 51 500 га, отстреляно девять лис, два волка и одна бродячая собака. И эти мероприятия будут продолжаться.ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА– Одной из функций лесоохотничьих предприятий является проведение мероприятий по оздоровлению лесов: рубок ухода, выборочных и сплошных санитарных рубок, очистки леса от захламленности. Это делается для формирования здорового и экологически устойчивого древостоя, который сейчас очень нужен нашей Республике. При этом целью таких мероприятий является не только получение устойчивого насаждения, но и получение древесины. Правда, такая древесина не самого высокого качества, так как, согласно действующему законодательству, выборке подлежат в основной своей массе усыхающие и усохшие деревья.На сегодняшний день предприятиями заготовлено от всех видов рубок более 12 тысяч кубометров древесины. Значительная ее часть реализуется потребителям Республики по ценам производителя.– Хотелось бы еще раз поблагодарить всех, кто посвятил свою жизнь этой нелегкой профессии, каждого, кто не жалеет времени и сил для сохранения нашего общего зеленого богатства.Примите самые искренние пожелания добра и счастья, благополучия и успеха в вашей нелегкой, но такой важной для будущего Республики работе. Пусть в наших мирных лесах шумят новые деревья, а общение с природой всегда остается для вас радостью и удовольствием. С праздником!20 сентября — Луганск