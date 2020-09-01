Начальник управления Минприроды ЛНР Александр Бурлака: "Защита и преумножение лесов – это работа на будущее" (ФОТО)
О состоянии лесного хозяйства Республики, ежедневном труде для его сохранения и преумножения в День работников леса ЛИЦ рассказывает начальник управления развития лесного хозяйства Министерства природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР Александр Бурлака.
РУКОТВОРНОЕ БОГАТСТВО
– Александр Петрович, какова сейчас площадь лесного фонда Республики? Какие растения преобладают в наших лесах?
– Площадь государственного лесного фонда Луганской Народной Республики на сегодняшний день составляет более 93,3 тысячи гектаров, из них 67% – почти 62,6 тысячи гектаров – покрыты лесом.
Почти все леса на нашей территории – рукотворные, они созданы в основном после Великой Отечественной войны в рамках сталинского плана преобразования природы. Это было сделано исходя из особенностей нашего климата. Территория, на которой располагается ЛНР, относится к зоне Донецкой байрачной степи. Климат у нас континентальный, сухой, с очень неравномерным распределением осадков и с преобладающими восточными суховеями. Для защиты от этих негативных природных явлений здесь и высаживались леса. Их создание решило многие проблемы: значительно уменьшилась эрозия почв и их деградация, кроме того, лесные массивы снижают негативное влияние промышленности.
Сейчас средняя лесистость Республики составляет около 10%. Преобладают в наших лесах твердолиственные породы деревьев – 89%, 7% составляют мягколиственные породы, 4% – хвойные деревья. Если конкретизировать, самыми многочисленными в лесах ЛНР являются дуб черешчатый и ясень обыкновенный.
УХАЖИВАТЬ И ЗАЩИЩАТЬ
– Сколько лесоохотничьих хозяйств сейчас действуют на территории Республики? Каковы их основные функции?
– На территории ЛНР работают три специализированных лесоохотничьих предприятия, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологической безопасности. Это Луганское, Ивановское и Свердловское лесоохотничьи хозяйства, каждое из которых является государственным унитарным предприятием ЛНР.
Луганское лесоохотничье хозяйство состоит из семи лесничеств, в постоянном пользовании предприятия находится почти 29 тысяч гектаров государственного лесного фонда.
Ивановское лесоохотничье хозяйство также насчитывает семь лесничеств на площади более 40,2 тысячи гектаров.
В составе Свердловского лесоохотничьего хозяйства четыре лесничества, в постоянном пользовании предприятия – более 24,2 тысячи гектаров государственного лесного фонда ЛНР.
На предприятиях работают более 60 сотрудников, кроме того, в работах временного характера участвуют граждане, направленные территориальными отделениями Фонда социального страхования на случай безработицы ЛНР.
Из года в год основные задачи работников лесного хозяйства практически не меняются. Основной целью их усилий остается рациональное использование лесных ресурсов. Работники леса занимаются охраной лесных насаждений от пожаров, борются с нарушителями природоохранного законодательства, защищают леса от вредителей и болезней, занимаются воспроизводством лесных ресурсов, регулярно проводя мероприятия по лесовосстановлению и лесоразведению.
СЕГОДНЯ – ДЛЯ БУДУЩЕГО
– Насколько активно проводится посадка леса в текущем году? Какие растения высаживаются?
– В соответствии с Программой социально-экономического развития ЛНР в 2020 году наши лесоводы планируют высадить 164 гектара лесных культур. И эта работа активно ведется. В первом полугодии нынешнего года уже высажено 95 гектаров будущих лесных насаждений. Осенью предстоит посадить еще 69 гектаров, а также произвести подготовку почвы под посадки будущего года. Приоритет отдается тем участкам, на которых погибли лесные насаждения. Работники лесного хозяйства высаживают саженцы черешчатого дуба, обыкновенной и крымской сосны, ясеня, клена и других лиственных пород. Этими зелеными богатствами, которые наши лесоводы создают сегодня, будут любоваться уже следующие поколения.
БОЕВАЯ ГОТОВНОСТЬ
– Сильно ли пострадали наши леса в нынешнем году в результате лесных и степных пожаров? Как работники леса борются с этой бедой?
– В этом году малоснежная зима и отсутствие осадков стали причинами раннего начала пожароопасного периода: первые пожары начались уже в феврале. С этого момента лесной охраной ликвидировано более 200 лесных и степных пожаров на площади более 1 500 гектаров. Конечно, они нанесли ощутимый урон и лесному хозяйству, и нашей Республике в целом. Ведь, как я уже говорил, леса играют очень важную роль в поддержании экологического равновесия в природной среде.
Основной причиной возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение человека с огнем. К беде может привести сжигание сухой растительности и мусора на открытых территориях, примыкающих к лесу, разведение костров в лесах и даже брошенный из автомобиля окурок сигареты.
В этот нелегкий период лесная охрана находится в боевой (в буквальном смысле!) готовности практически 24 часа в сутки и прилагает колоссальные усилия, чтобы сохранить наши леса для будущих поколений.
Чтобы предотвратить пожары и избежать их распространения на большие площади, сотрудники лесоохотничьих хозяйств постоянно проводят работы по созданию новых минерализованных полос и уходу за уже существующими. На сегодняшний день создано уже более 3 тысяч километров минерализованных полос, за которыми ведется постоянный уход. Кроме того, устанавливаются шлагбаумы, запрещающие несанкционированный въезд в лес, информационные аншлаги на противопожарную тематику, а также регулярно проводятся рейдовые проверки.
Надеюсь, что эта работа поможет сохранить наше зеленое богатство для потомков. Ведь по большому счету для этого мы и работаем.
ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГО ДОМА
– Какие животные сейчас обитают в наших лесах?
– Их достаточно много: белки, зайцы-русаки, лисицы, волки, енотовидные собаки, барсуки, куницы, бобры, пернатые. Кроме того, в наших лесах можно встретить кабанов, косуль, лосей и оленей.
Конечно, наши лесоводы, занимаются подкормкой животных, в зимнее время привозят и раскладывают соль, солому, сухую траву. Это тоже привычная для работников лесного хозяйства работа.
– А случаи браконьерства бывают?
– С момента открытия охотничьего сезона сотрудники отдела охотничьего надзора управления государственного экологического надзора Минприроды ЛНР провели шесть рейдовых проверок на территориях охотничьих угодий Республики. Отрадно, что явных признаков и следов ведения браконьерской деятельности обнаружено не было. В ходе рейдов проверяющие выявили пять нарушений, которые связаны с осуществлением охоты без контрольной карточки учета добытой дичи и нарушений правил охоты. По всем фактам составлены протоколы об административном правонарушении в соответствии с частью 1 статьи 8.33 Кодекса ЛНР об административных правонарушениях.
В этой связи хотелось бы напомнить охотникам, что для получения разовой либо сезонной контрольной карточки учета добытой дичи и нарушений правил охоты необходимо обратиться в лесоохотничье хозяйство по месту осуществления охоты.
– Ведется ли в Республике отстрел потенциально опасных животных?
– С июля нынешнего года Министерством проводятся мероприятия по регулированию численности хищных и вредных животных во всех трех наших лесоохотничьих хозяйствах. Цель этих мероприятий – обеспечение эпизоотического благополучия и недопущение распространения бешенства на территории Луганской Народной Республики, а также защита населения от нападений диких хищных животных – волков, лисиц, енотовидных собак, бродячих собак и котов.
За это время было организовано 20 облавных охот на территории общей площадью 51 500 га, отстреляно девять лис, два волка и одна бродячая собака. И эти мероприятия будут продолжаться.
ДВОЙНАЯ ПОЛЬЗА
– Занимаются ли лесоохотничьи хозяйства ЛНР заготовкой и продажей древесины?
– Одной из функций лесоохотничьих предприятий является проведение мероприятий по оздоровлению лесов: рубок ухода, выборочных и сплошных санитарных рубок, очистки леса от захламленности. Это делается для формирования здорового и экологически устойчивого древостоя, который сейчас очень нужен нашей Республике. При этом целью таких мероприятий является не только получение устойчивого насаждения, но и получение древесины. Правда, такая древесина не самого высокого качества, так как, согласно действующему законодательству, выборке подлежат в основной своей массе усыхающие и усохшие деревья.
На сегодняшний день предприятиями заготовлено от всех видов рубок более 12 тысяч кубометров древесины. Значительная ее часть реализуется потребителям Республики по ценам производителя.
– Что хотелось бы пожелать работникам леса в их профессиональный праздник?
– Хотелось бы еще раз поблагодарить всех, кто посвятил свою жизнь этой нелегкой профессии, каждого, кто не жалеет времени и сил для сохранения нашего общего зеленого богатства.
Примите самые искренние пожелания добра и счастья, благополучия и успеха в вашей нелегкой, но такой важной для будущего Республики работе. Пусть в наших мирных лесах шумят новые деревья, а общение с природой всегда остается для вас радостью и удовольствием. С праздником!
20 сентября — Луганск
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