Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска

Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу следует перенести из Минска, заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.Канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по Донбассу.Кравчук считает, что «это хорошее предложение», поскольку «политическая ситуация в Беларуси не способствует» продолжению переговоров в Минске, пишет «Страна.ua».Как заявил Кравчук, «народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться». По его словам, «работать в таких условиях очень сложно».«Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне», – сказал он, отметив, что окончательное решение остается за ОБСЕ.Напомним, Зеленский предложил дождаться стабилизации ситуации в Белоруссии, чтобы понять, может ли официальный Минск быть посредником в деле урегулирования отношений между Киевом и Москвой.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.Кравчук заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.