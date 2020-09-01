Кравчук выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска
Переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу следует перенести из Минска, заявил глава украинской делегации Леонид Кравчук.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о готовности Вены предоставить площадку для переговоров по Донбассу.
Кравчук считает, что «это хорошее предложение», поскольку «политическая ситуация в Беларуси не способствует» продолжению переговоров в Минске, пишет «Страна.ua».
Как заявил Кравчук, «народ поднялся против Лукашенко, и все говорит о том, что протесты будут продолжаться». По его словам, «работать в таких условиях очень сложно».
«Здесь речь идет о площадке международного характера. Соответственно и решение будут принимать на международном уровне», – сказал он, отметив, что окончательное решение остается за ОБСЕ.
Напомним, Зеленский предложил дождаться стабилизации ситуации в Белоруссии, чтобы понять, может ли официальный Минск быть посредником в деле урегулирования отношений между Киевом и Москвой.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выразил готовность перенести переговоры по Донбассу из Минска.
Кравчук заявлял о возможности переноса площадки для переговоров по Донбассу из Белоруссии в Швецию.
Метки: {keywords}