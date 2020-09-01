"Уйти невозможно" - Россия подготовила "цепных псов" для США

Сегодня речь пойдет о противокорабельных ракетных комплексах. Еще во времена союза мы славились ими. Но с того времени, инженеры совершенствовали их, и теперь, они являются одними из самых лучших на земле.запуск ракет: вид от первого лицаНовейшие ракеты не так то просты, как кажется. Это - целый комплекс определенных механизмов и программ, которые работают настолько слаженной и продумывают все варианты событий заранее. Они действуют столь оперативно, что их практически невозможно засечь на радарах, а уже если и получится, то только вплотную к цели.На вражеских радарах отображается не более одной из них, но так и задумано, ведь она выполняет роль наводчика.Остальные летят низко и скрытно. Только при приближении к цели они перестраивают план полета и смыкаются в стаю, которую практически нереально нейтрализовать.Те ракеты, которые не видит радар, летят ниже основной, и находятся друг от друга на определенном расстоянии, чтобы их было невозможно обнаружить. Но подходя ближе к цели они группируются, подобно стае птиц. Такие действия увеличивают шансы на поражения цели.запуск ракеты ПКР "Гранит"Сейчас самым совершенным из подобных устройств является - "Циркон". Его скорость намного превышает скорость звука и составляет около 9 Махов(что практически 11 тыс км/ч). С такой скоростью, у него еще и больше дальность действия.При таких характеристиках, ему не могут помешать любые современные системы ПВО(противовоздушной обороны).Именно таких "цепных псов" будут использовать наши войска на многих субмаринах и кораблях.источник