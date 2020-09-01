ВСУ разместили 10 единиц техники в жилых районах в зоне "ООС" – Народная милиция

Киевские силовики разместили 10 единиц техники в жилых районах в зоне проведения так называемой операции объединенных сил ("ООС"). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"За прошедшие сутки выявлено размещение следующей техники: из состава 30-й отдельной механизированной бригады (омбр) – три танка Т-64 на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное; из состава 14-й омбр – пять бронированных машин пехоты БМП-2 и одна боевая бронированная машина на окраине населенного пункта Орехово, а также один бронетранспортер БТР-70 в жилом районе населенного пункта Лопаскино", - сообщил он.

Осадчий отметил, что вооружение и техника ВСУ размещены вблизи жилых домов и муниципальных объектов в нарушение третьего пункта дополнительных мер по усилению и контролю режима прекращения огня.

Кроме того, представитель оборонного ведомства рассказал, что вблизи участка разведения в районе Золотого на бывших позициях ВСУ "продолжает отмечаться нахождение двух военнослужащих 30-й омбр".

Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

20 сентября — Луганск