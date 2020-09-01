Попутав берега окончательно

США в одностороннем порядке объявили, что "санкции ООН против Ирана вновь вступили в силу", и пообещали наказывать тех, кто их нарушает, передает France24."Сегодня Соединенные Штаты приветствуют восстановление практически всех ранее отмененных санкций ООН в отношении Исламской Республики Иран", - говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.По его словам, санкции "вновь вступили в силу" с 20:00 по вашингтонскому времени (03:00 МСК воскресенья).Правительство президента США Дональда Трампа также пообещало "последствия" любому государству, которое не будет соблюдать "санкции ООН", хотя Америка в настоящий момент - единственная страна в мире, которая считает их действующими.Угроза реальна: те, кого Вашингтон сочтет непокорными, будут лишены доступа к финансовой системе и рынкам США."Если государства-вЂ‹члены ООН не выполнят свои обязательства по введению этих санкций, власти Соединенных Штатов готовы обеспечить для них последствия за это и добиться, чтобы Иран не получал выгоды от запрещенной ООН деятельности", - заявил Помпео.Он пообещал, что уже в ближайшие дни будут приняты меры против "нарушителей".Учитывая, что до выборов в США остается всего 45 дней, Трамп может озвучить эти меры во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН во вторник.Вашингтон по этому вопросу оказался в изоляции: все великие державы - Китай, Россия, а также европейские союзники США - не согласны с этим решением."Любое решение или действие, предпринятое с целью восстановления (санкций), не будет иметь юридической силы", - говорится в совместном письме Франции, Британии и Германии, направленном в пятницу в Совет Безопасности ООН."Сами американцы понимают, что это заявление неправомерно", - подчеркнул в субботу министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф.Как ООН пришла к противостоянию между ведущей сверхдержавой и всей остальной планетой? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вернуться хотя бы на месяц назад.В середине августа администрация Трампа потерпела сокрушительное поражение в Совете Безопасности ООН, когда попыталась продлить эмбарго на поставки обычных вооружений Тегерану.Помпео необычайно яростно атаковал Францию, Великобританию и Германию, обвинив их в "поддержке иранских аятолл", а 20 августа объявил т.н. "snapback" - восстановление всех санкций против Тегерана через месяц.Санкции были сняты в 2015 году, когда Иран подписал международное соглашение об отказе от попыток создания ядерного оружия.Но Трамп заявил, что этой эпохальной сделки, заключенной его предшественником Бараком Обамой, недостаточно. Он вывел США из соглашения в 2018 году, а затем возобновил и даже усилил односторонние санкции.Юридический пируэтВ настоящий момент США позиционируют себя в качестве действующего участника соглашения, но только для того, чтобы активировать "snapback".Остальные члены Совбеза оспаривают законность принимаемых Вашингтоном мер. Но "диалог глухих" не прекращается: администрация Трампа считает санкции действующими, в то время как остальное международное сообщество исходит из того, что ничего не изменилось.Позиция Вашингтона заключается в том, что эмбарго на поставки оружия продлено "на неопределенный срок", и что любая активность, потенциально связанная с ядерными и ракетными программами Тегерана, теперь подпадает под международные санкции.Один из дипломатов ООН выразил сожаление по поводу одностороннего акта США, отметив, что "Россия и Китай сидят, счастливые, и едят попкорн, наблюдая за "огромными дестабилизирующими последствиями" в отношениях между Вашингтоном и его европейскими партнерами.источник