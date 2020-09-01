Делегация ЛНР присутствовала на праздничном параде в столице Южной Осетии – МИД (ФОТО)

Делегация ЛНР во главе с министром иностранных дел Республики Владиславом Дейнего в качестве почетных гостей присутствовала на параде, посвященном 30-й годовщине Республики Южная Осетия (РЮО), который состоялся на центральной площади Цхинвала. Об этом сообщили в МИД ЛНР."Делегация ЛНР во главе с министром иностранных дел Республики Владиславом Дейнего присутствовала на параде, посвященному 30-й годовщине Республики Южная Осетия, который прошел сегодня на центральной площади Цхинвала", - говорится в сообщении.В МИД ЛНР рассказали, что принимал парад исполняющий обязанности министра обороны РЮО генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев, командовал парадом начальник штаба Минобороны Виктор Федоров.Торжественным маршем по площади прошли парадные расчеты Министерства обороны, МВД, Пограничной службы КГБ, Кадетской школы, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства юстиции. Уже несколько лет подряд пешие колонны украшают женские парадные расчеты силовых структур, которые с первого же парада взяли высокую планку в строевой подготовке – всего 19 парадных расчетов и шесть знаменных групп. По приглашению Гассеева впервые в параде приняли участие знаменная группа и парадный расчет курсантов Сухумского высшего общевойскового командного училища министерства обороны Абхазии."Уважаемые сограждане, уважаемые гости республики! Товарищи солдаты, сержанты и прапорщики! Товарищи офицеры и генералы! Сегодняшний день для всего нашего народа отмечен особой, значимой и торжественной исторической датой, - сегодня исполняется 30 лет со дня провозглашения Республики Южная Осетия", - обратился с трибуны к народу главнокомандующий Вооруженными силами, президент республики Анатолий Бибилов.Он подчеркнул, что "на протяжении всех героических лет борьбы за свободу и утверждение государственности Южной Осетии югоосетинский народ проявлял волю, стойкость и самоотверженность, показал примеры выдающегося мужества и героизма".Напомним, делегация ЛНР во главе с министром иностранных дел Владиславом Дейнего принимает участие в торжествах в Республике Южная Осетия (РЮО), посвященных 30-летию со дня образования Республики. С делегацией ЛНР уже встретился президент РЮО Анатолий Бибилов.Государственный праздник - День Республики – отмечается в Южной Осетии ежегодно 20 сентября. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Южной Осетии.В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военнослужащие атаковали Южную Осетию. Частично была разрушена столица Республики – Цхинвал. Днем 8 августа Россия объявила о начале "операции по принуждению к миру" в зоне конфликта, введя на территорию РЮО войска. Боевые действия длились пять дней, в результате грузинскую армию удалось вытеснить из региона. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Уже 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.20 сентября — Луганск