Генпрокуратура ЛНР поздравила коллег из Южной Осетии с 30-летием образования РЮО (ФОТО)

Представители Генеральной прокуратуры в составе делегации ЛНР, прибывшей для участия в торжествах в Республику Южная Осетия (РЮО), посвященных 30-летию ее основания, поздравили с праздничной датой коллектив Генеральной прокуратуры и народ РЮО. Об этом сообщила пресс-службы Генпрокуратуры ЛНР."Делегаты передали поздравления генеральному прокурору, коллективу и народу Республики Южная Осетия от генерального прокурора Луганской Народной Республики Горенко Сергея Сергеевича с теплыми пожеланиями", - сообщили в ведомстве." Уважаемый Урузмаг Фридонович и коллектив Генеральной прокуратуры Республики Южная Осетия! Пусть этот праздник объединяет всех, кто гордится своей родиной. Любовь к родной земле живет в сердце каждого человека. Ясного, мирного неба над головой, бурного развития всех сфер социально-экономической жизни и процветания Республики", - обратился Горенко к своему коллеге Урузмагу Джадаеву от имени возглавляемого им коллектива.Он отметил, что Луганскую Народную Республику и Республику Южная Осетия объединяют крепкая дружба, тесное экономическое и культурное партнерство."Мы строим наше сотрудничество на взаимопонимании и уважении. Искренне и с теплотой в сердце желаем вам здоровья, добра и счастья. Пусть в домах всех ваших земляков всегда живут согласие и мир, а над Осетией всегда будет мирное небо!" - говорится в поздравительном тексте.В Генпрокуратуре ЛНР уточнили, что в составе делегации в РЮО от ведомства прибыли начальник управления по надзору за исполнением законов в сфере экономики Дмитрий Верещага и начальник отдела по вопросам международного сотрудничества и правотворческой деятельности Анастасия Алешина.Напомним, делегация ЛНР во главе с министром иностранных дел Владиславом Дейнего принимает участие в торжествах в Республике Южная Осетия (РЮО), посвященных 30-летию со дня образования Республики. С делегацией ЛНР уже встретился президент РЮО Анатолий Бибилов.Государственный праздник - День Республики – отмечается в Южной Осетии ежегодно 20 сентября. В этот день в 1990 году была принята декларация о государственном суверенитете Южной Осетии.В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военнослужащие атаковали Южную Осетию. Частично была разрушена столица Республики – Цхинвал. Днем 8 августа Россия объявила о начале "операции по принуждению к миру" в зоне конфликта, введя на территорию РЮО войска. Боевые действия длились пять дней, в результате грузинскую армию удалось вытеснить из региона. С 14 по 16 августа президентами Абхазии, Южной Осетии, Грузии и России был подписан план мирного урегулирования конфликта. Уже 26 августа Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.20 сентября — Луганск