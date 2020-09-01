Синоптики прогнозируют днем 21 сентября в ЛНР до 22 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 21 сентября будет колебаться от нуля градусов ночью до 20 градусов тепла днем, ночью и утром местами возможны заморозки до минус 3 градусов. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 20 сентября до 21:00 21 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ноль – плюс 5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от нуля до минус 3, днем 17-22 градуса выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль – плюс градуса выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 18-20 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 19-21 градуса днем.

По предварительному прогнозу, 22 сентября будет малооблачно, температура воздуха ночью 3-8, днем 20-25 градусов тепла. 23 сентября – малооблачно, температура ночью 5-10, днем 24-29 градусов выше нуля.

20 сентября — Луганск