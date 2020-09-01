Министр иностранных дел ЛНР вручил президенту РЮО медаль "90 лет ВДВ"
Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего от имени главы Республики Леонида Пасечника вручил президенту Республики Южная Осетия (РЮО) Анатолию Бибилову государственную медаль "90 лет ВДВ". Об этом сообщили в МИД ЛНР.
"Министр иностранных дел ЛНР вручил президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову государственную награду Луганской Народной Республики – юбилейную медаль "90 лет ВДВ" которой он удостоен указом главы ЛНР Леонида Пасечника. Награда была вручена президенту РЮО во время торжественного собрания, посвященного Дню образования республики", - говорится в сообщении.
Награда была вручена Бибилову "за особые заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества с Луганской Народной Республикой, взаимопомощь и поддержку, а также по случаю 90-летия со дня создания Воздушно-десантных войск".
В 1988 году будущий президент Южной Осетии поступил в Рязанское училище ВДВ имени Ленинского Комсомола. Был чемпионом училища и Псковской дивизии по армейскому рукопашному бою. По окончании училища был распределен в 76-ю Псковскую воздушно-десантную дивизию, в которой в тот момент формировался сводный батальон для миротворческой операции в Южной Осетии. В августе 2008 года принимал активное участие в боевых действиях в ходе вооруженного конфликта с Грузией. Бибилов - один из тех, кто организовал оборону одного из районов Цхинвала, а потом и зачистку города от грузинских войск. В ходе военных действий получил два ранения, но остался в строю. За проявленный героизм и значимый вклад в борьбу с последствиями военных действий награжден высшей государственной наградой Республики Южная Осетия — Орденом "Уацамонга".
Юбилейная медаль "90 лет ВДВ" - государственная награда, которая была учреждена указом главы ЛНР от 7 июля 2020 года. Ею награждаются действующие военнослужащие Народной милиции ЛНР, других воинских формирований и органов, специальных формирований, создаваемых на военное время в соответствии с законодательством ЛНР в области обороны, сотрудники органов внутренних дел ЛНР, служащие гражданской защиты ЛНР, а также гражданские лица, проходившие службу в воздушно-десантных войсках, принимавшие участие в боевых действиях в период отражения вооруженной агрессии Украины против ЛНР, проявившие при этом храбрость, стойкость и мужество, внесшие значительный вклад в патриотическое воспитание и просвещение молодежи ЛНР.
20 сентября — Луганск
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