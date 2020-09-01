В двух районах Луганска 21 сентября отключат электроснабжение. Адреса
Специалисты Центральных городских электрических сетей (ГЭС) 21 сентября будут временно отключать от электричества некоторые дома Жовтневого, Каменнобродского районов Луганска и поселка Тепличное в связи с плановыми ремонтными работами на линиях электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Луганска.
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Южная, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129;
улица Суходольская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а;
улица Смоленская, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44в, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61;
улица 2-я Трамвайная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;
переулок 2-й Трамвайный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
В Каменнобродском районе без электричества останутся:
улица Веселогоровская, 130-160, 102-126, 128;
улица Охотничья, 2-4, 1-29, 10-1;
улица Хвойная, 1-9;
улица Крутая, 119б-121а, 64а-136, 61-105, 127-129, 138 -146, 119а, 137, 141-149, 107-135;
переулок 1-й Балтийский, 99;
переулок 2-й Кооперативный, 80-88, 92-116, 136-140, 81-89, 93-115, 121-125; улица Латвийская, 2-8, 1-13;
улица Литовская, 2-16, 1-21;
улица Набережная, 122-130, 134-160, 166, 81-109, 119;
улица Пирогова, 2-18, 1-17;
улица Серафимовича, 66-108, 33-75;
улица Эстонская, 2-18, 1-3а, 7, 20-34, 7а, б, в-21.
В поселке Тепличное:
улица Набережная, 26, 2а-26, 1-31;
улица Лесная, 6а-10, 5-11.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства.
Удобный город - Сегодня, 21:00 0
Об этом сообщает пресс-служба Администрации города Луганска.
В Жовтневом районе электроснабжение временно будет отсутствовать по адресам:
улица Южная, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129;
улица Суходольская, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а;
улица Смоленская, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 44в, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61;
улица 2-я Трамвайная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14;
переулок 2-й Трамвайный, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44.
В Каменнобродском районе без электричества останутся:
улица Веселогоровская, 130-160, 102-126, 128;
улица Охотничья, 2-4, 1-29, 10-1;
улица Хвойная, 1-9;
улица Крутая, 119б-121а, 64а-136, 61-105, 127-129, 138 -146, 119а, 137, 141-149, 107-135;
переулок 1-й Балтийский, 99;
переулок 2-й Кооперативный, 80-88, 92-116, 136-140, 81-89, 93-115, 121-125; улица Латвийская, 2-8, 1-13;
улица Литовская, 2-16, 1-21;
улица Набережная, 122-130, 134-160, 166, 81-109, 119;
улица Пирогова, 2-18, 1-17;
улица Серафимовича, 66-108, 33-75;
улица Эстонская, 2-18, 1-3а, 7, 20-34, 7а, б, в-21.
В поселке Тепличное:
улица Набережная, 26, 2а-26, 1-31;
улица Лесная, 6а-10, 5-11.
Предприятие приносит извинения за временные неудобства.
Удобный город - Сегодня, 21:00 0
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