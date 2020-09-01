В Луганске завтра днем до 22 градусов, ночью и утром возможны заморозки до минус трех.



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).

«С 21:00 20 сентября до 21:00 21 сентября на территории региона будет малооблачно, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ноль — плюс 5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от нуля до минус 3, днем 17-22 градуса выше нуля», — прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль — плюс градуса выше нуля, днем — 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 18-20 градусов выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 19-21 градуса днем.

По предварительному прогнозу, 22 сентября будет малооблачно, температура воздуха ночью 3-8, днем 20-25 градусов тепла. 23 сентября — малооблачно, температура ночью 5-10, днем 24-29 градусов выше нуля. Погода в Луганске - Сегодня, 20:37 80 Температура воздуха в Луганске 21 сентября будет колебаться от нуля градусов ночью до 22 градусов тепла днем, ночью и утром местами возможны заморозки до минус 3 градусов.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии (ЦГМ).«С 21:00 20 сентября до 21:00 21 сентября на территории региона будет малооблачно, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ноль — плюс 5 градусов, на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки от нуля до минус 3, днем 17-22 градуса выше нуля», — прогнозируют синоптики.В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит ноль — плюс градуса выше нуля, днем — 20-22 градуса тепла.В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 18-20 градусов выше нуля днем.Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 19-21 градуса днем.По предварительному прогнозу, 22 сентября будет малооблачно, температура воздуха ночью 3-8, днем 20-25 градусов тепла. 23 сентября — малооблачно, температура ночью 5-10, днем 24-29 градусов выше нуля. Погода в Луганске - Сегодня, 20:37 80

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