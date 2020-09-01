Хроники прибалтийского В«европействаВ»: за Латвию вЂ” не чокаясь!

Итак, в Латвию окончательно шагнуло светлое европейское будущее, вмиг став унылым бесперспективным настоящим: в Лиепае закрылся последний рыбоконсервный завод, выпускавший знаменитые «Рижские шпроты» и функционировавший с 1892 года.Здесь уместно напомнить, что он пережил две мировые войны, несколько смен политических режимов и ряд производственных катаклизмов. В начале «нулевых» в производство вложился российско-израильский бизнесмен Игорь Крупник, который около 17-ти лет удерживал его на плаву, несмотря на европейскую конкуренцию (членом Евросоюза Литва стала в 2004 году). Но, осознав, что стране работающие предприятия не нужны, он закрыл завод и переехал в Израиль, где намерен запустить аналогичное рыбоконсервное производство.Стоит подчеркнуть, что за годы членства в ЕС в Латвии не осталось практически ничего: эта маленькая прибалтийская с населением 1,8 млн человек (из которых все трудоспособные граждане пребывают на заработках в более развитых странах), превратилась в торговый центр, где реализуется всё импортное, поскольку своего производства у латышей нет.Так, за это время приказал долго жить Резекненский молочно-консервный комбинат (МКК): его сгущенку и сгущенные сливки с 1957 года отправляли в 30 стран мира.35% выпускавшейся советской аппаратуры приходилось на Рижский завод «Радиотехника»: тогда радиоприемники «ВЭФ» и «Спидола» звучали, что называется, из каждого утюга. 1,5 миллиона единиц радиоаппаратуры, в том числе, 1,1 млн акустических систем 12-ти моделей ежегодно — таков был объем производства «Радиотехники». В европейской Латвии для завода места не нашлось.Также почил один из крупнейших производителей электро- и дизель-поездов — Рижский вагоностроительный завод. Единственный электропоезд, построенный РВЗ после 2003 года (он же последний) сейчас обслуживает туристов абхазского туркомплекса «Новый Афон»: «узкоколейка» Эп-563 произведена в 2014 году.Остановлено и производство Рижской автобусной фабрики «РАФ»: помните «рафики», колесившие по всему советскому, а после — постсоветскому пространству? Так вот, попытка руководства РАФ войти в альянс с российским ГАЗ не увенчалась успехом: она была блокирована правительством Латвии. Теперь «рафики» — раритет.А в ноябре 2019 года обанкрочен и окончательно закрыт «Дзинтарс» — один из лидеров парфюмерно-косметического рынка, 44 разработки которого были признаны авторскими изобретениями. Продукция «Дзинтарс» реализовывалась во все союзные (затем — постсоветские) республики, а также в США, ФРГ, Францию, Финляндию, Швейцарию, Испанию, Индию и другие страны.А еще — «Огрский трикотажный комбинат» (это швейное производство ликвидировано 1 апреля 2016 года), Елгавская сахарная фабрика (работавшая с 1926 года и ликвидированная в 2007 году) и много других предприятий.Из самого свежего — ответные меры президента Белоруссии Александра Лукашенко на санкционное давление Прибалтики и поддержки ими белорусских протестов. Так, в 2019 году пятая часть перевозимых по латвийской железной дороге грузов шла в Белоруссию или из Белоруссии: в общей сложности — более 7 млн тонн. Без огромной доли грузопотока также рискуют остаться Рижский, Вентспилский и Лиепайский порты.«…А потом еще лет пять там оборудование в порту надо будет распиливать. В металлолом целый кран ведь не примут. Так что лет 10 еще в Риге будет чем заняться… А потом, главное, чтобы последний, кто будет уходить оттуда, не забыл выключить свет. А нам, у кого дома баночка латвийских шпрот есть еще, надо бы не есть «Рижские шпроты», а сохранить, как некий раритет, можно даже сказать, исторический артефакт», — иронизирует «Комсомольская правда».Интернет-пользователи также активно обсуждают тему скатившейся в пропасть европейской Латвии: «Это всё желательно белорусам показать, а то так уж рвутся в Евросоюз, не зная того, что будут голые и босые, но в Евросоюзе»; «Сами хотели европейской счастливой жизни, мне их не жаль!»; «Декоммунизация, всё по делу. На 1,5 млн жителей зачем им столько радиоприёмников? Да и шпрот, впрочем. Ну, а автобусы? Пешком ходить полезно. Государство маленькое, можно пешком обойти за несколько дней по диагонали. Так что, чего за них волноваться?»; «С проклятым совком покончено, вперёд, в Средневековье!»; «Страшные факты… Прибалтика похожа на обезлюдевшую планету из голливудских фантастических фильмов-катастроф!»; «Да здравствует свободная Латвия! Свободная от всего!».И напоследок. По выводам экспертов Европейского Центробанка (ЕЦБ), латвийские домохозяйства являются самыми бедными в еврозоне. «Медианное богатство латвийского домохозяйства составляет лишь 14,2 тысячи евро. Это в семь раз меньше, чем аналогичное медианное значение в еврозоне — 104,1 тысячи евро. 20% домохозяйств в Латвии не дотягивают даже до одной тысячи евро», — отмечают эксперты ЕЦБ.источник