Мнение: Tо, что совершили белорусские силовики 20 сентября в Минске, войдёт во все учебники по тактике противодействия уличным беспорядкам.

То, что совершили белорусские силовики 20 сентября в Минске, войдёт во все учебники по тактике противодействия уличным беспорядкам. Блестящая операция за считанные минуты завершилась позорным бегством змагаров и ювелирным выпиливанием наиболее буйных. Произошедшее в Минске между 18:00 и 18:30 в ближайшие дни будут под лупой изучать полицейские всего мира. Особенно в США, где уже заговорили о готовящейся цветной революции против Трампа.Итак, как всё было. Накануне польские телеграм-каналы объявили очередной план: протестующие должны занять весь центр, а потом двинуться к Дворцу Независимости и окружить его. Ни один из этих пунктов не был выполнен. Силовики отрезали толпы на дальних подступах, так что ни один змагар не прошел к вожделенным целям. Вместо этого толпа хаотично бродила по улицам, упиралась в шеренги милиции и направлялась по тому маршруту, который ей определили не в Польше, а большие начальники со звёздами на погонах.Подразделения силовиков показали потрясающую мобильность и высококлассное оперативное искусство. Купировав угрозу в одном месте, передвигались на место вероятного прорыва ещё до того, как об этом подумают в телеге или в толпе. Отдельные телеграмеры начали уже было скакать переможный гопак, в очередной раз рассказывая побасенки про "сотни тысяч участников", которые реализуют хитрый план по изматыванию силовиков.Но вся эта переможная пропаганда пошла прахом, когда толпа упёрлась в систему "Рубеж" на пересечении Независимости и Козлова. Справа и слева вдоль проспекта каменные стены зданий, проходы во дворы закупорены силовиками. Впереди непреодолимая живая стена со щитами и "Рубежом". Поздади на Якуба Коласа в эти минуты подразделения закупоривают пути отхода участников незаконной акции. И толпа пошла по единственному пути, любезно предложенному правоохранителями - повернула Козлова.И как только началось движение колонны, шеренги милиции резко пошли вперёд. Толпа побежала - в обе стороны по Козлова и обратно по проспекту. Пройдя перекресток, милиция захлопнула мышеловку.Колонна оказалась разрезана на три части: две по обе стороны Козлова и одна на Независимости. Во дворы хода нет - арки заранее блокированы, а в самих дворах уже "ждут". Кроме того, с другой стороны Козлова также стоит милиция. Таким образом, все три группы оказались запертыми в мешках, выход из которых только через автозак.Задержать активных участников и рассеять оставшихся было делом техники. Через полчаса улицы были пусты.Жёлтые сливы снимают шляпу перед силовиками. И замысел, и реализация были искусными и войдут в историю.Браво!Источник телеграмм-канал Жёлтые сливы