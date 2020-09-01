Пожары за сутки уничтожили в ЛНР 74,5 га сухой травы и мусора – МЧС

Пожары за сутки уничтожили в ЛНР 74,5 га сухой травы и мусора. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

"Ликвидировано 46 пожаров, 40 из которых были связаны с загоранием травы и мусора на открытой территории на общей площади 74,5 гектаров без гибели и пострадавших", – говорится в сообщении.

Ранее директор департамента надзорно-профилактической деятельности МЧС ЛНР полковник службы гражданской защиты Андрей Буряк сообщал, что площадь пожаров, произошедших в Республике на открытой местности в этом году, достигла почти 9 тыс. га. В целом же количество пожаров с начала 2020 года в 2,5 раза превысило прошлогодний показатель.

21 сентября — Луганск