Билл Гейтс сделал прогноз об окончании пандемии коронавируса



«Эпидемия в лучшем случае завершится, вероятно, в 2022 году. Однако в течение 2021 года при наличии глобального подхода нам следует сбить показатели (распространения инфекции – прим. ТАСС). Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно», – передает ТАСС мнение Гейтса.



фото:infocity.azОснователь технологической корпорации Microsoft Билл Гейтс высказал мнение, что пандемия коронавируса может завершиться к 2022 году, если люди будут активно вакцинироваться от COVID-19.Он добавил: «Если применение вакцин будет утверждено, как мы надеемся, в начале 2021 года, то ситуация в США начнет возвращаться в нормальное русло к следующему лету и наша деятельность придет в норму к концу будущего года, если, конечно, мы будем помогать и другим странам».По его словам, уровень вакцинации в мире за время пандемии упал на 14%, «уничтожив прогресс, который достигался в предыдущие 20 лет».Ранее сообщалось о переживаниях Билла Гейтса по поводу получившей широкое распространение теории о его причастности к началу пандемии, которую считают созданной искусственно в соответствии с проектом COVID-19, о котором сказано в том числе в документе Всемирного банка, предназначенном для служебного пользования.