Данные разведки США о банковских операциях россиян попали в СМИ

Международный консорциум журналистов-расследователей "Кассандра" рассекретил данные разведки Министерства финансов США.pxhere.comРасследование Минфина касалось финансовых преступлений. Бенефициарами некоторых транзакций в том числе являются граждане России, передает РИА Новости.Представители консорциума не стали комментировать эту информацию. Они не указали, как получили секретные документы. Сами расследователи добавили, что сомнительные операции не всегда указывают на нарушение законодательства.Минфин США осудил утечку данных, подобные ситуации могут помешать расследованию подозрительных финансовых операций.Анастасия Броцкая