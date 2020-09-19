Донбасс. Оперативная лента военных событий 21.09.2020

"Со стороны позиций 1 батальона 24 бригады с направления н.п. ЛУГАНСКОЕ был произведен ОДИН выстрел из РПГ-7 в направлении наших позиций в районе н.п. КАЛИНОВО.

Выстрел был неприцельным и не угрожал жизни наших военнослужащих и мирных граждан Республики.

Подразделения Народной милиции вели наблюдение за противником строго придерживаясь условиям перемирия, огонь не открывали.

В рамках координационного механизма, а также для недопущения обвинений Народной милиции в провокациях, украинская сторона в СЦКК оперативно уведомлена о данном факте.

Действия боевиков 24 бригады в очередной раз подтверждают неспособность командира бригады ГУДЗЬ навести порядок в подразделениях и контролировать выполнение приказа командования о перемирии.

Требуем от украинской стороны провести разбирательство по факту открытого игнорирования командованием 24 омбр ранее достигнутых договоренностей по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня.

Призываем международных наблюдателей Миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия и принудить военно-политическое руководство Украины", - говорится в заявлении.

Война на Украине. Оперативная информация с фронтов ДНР и ЛНР, военные сводки от Вооруженных сил Новороссии, новости АТО, фото- и видеоматериалы военных журналистов из горячих точек Донбасса, актуальные интервью с лидерами Новороссии.вЃЈвЃЈ- Лента военных событий в Новороссии за 19.09.202009:50Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В 05:35 со стороны населенного пункта Водяное украинские войска открыли огонь по поселку Заиченко: выпущено 2 гранаты из АГС", - говорится в сообщении.09:00С начала текущих суток ВСУ в очередной раз нарушили ВТОРОЙ пункт дополнительных мер по усилению и контролю действующего бессрочного режима прекращения огня, совершив огневую провокацию. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР.