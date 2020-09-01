Депутаты Народного Совета передали от проекта "Волонтер" гумпомощь семьям Кировска

Депутаты Народного Совета ЛНР передали от проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" продуктовые наборы семьям Кировска, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил отдел внутренней политики администрации прифронтового города."21 сентября отмечается Международный день мира. Символично, что именно в этот день в прифронтовом Кировске продуктовые наборы в рамках проекта "Волонтер" получили семьи кировчан, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья", - сказали в мэрии.Поздравили семьи с праздником и вручили им продуктовые наборы депутаты Народного Совета Республики от ОД "Мир Луганщине" Олег Попов и Юрий Юров."В этот сложный период времени нужно сделать максимально все для того, чтобы поддержать тех, кто находится в зоне риска" – сказал Попов.В администрации уточнили, что всего помощь получили 15 семей, каждый продуктовый набор состоит из макарон, круп, консервов, муки и сладостей."Страшнее всего, когда болеют дети. Огромное спасибо проекту "Волонтер" за помощь нуждающимся людям. Больным деткам действительно необходима наша поддержка и внимание", - подчеркнул Юров.В 2019 году проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" оказал помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.21 сентября — Луганск