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Депутаты Народного Совета передали от проекта "Волонтер" гумпомощь семьям Кировска

Sergey Сегодня, 17:3018Новости
Депутаты Народного Совета передали от проекта "Волонтер" гумпомощь семьям Кировска






Депутаты Народного Совета передали от проекта "Волонтер" гумпомощь семьям Кировска


Депутаты Народного Совета передали от проекта "Волонтер" гумпомощь семьям Кировска










Депутаты Народного Совета ЛНР передали от проекта "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" продуктовые наборы семьям Кировска, воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил отдел внутренней политики администрации прифронтового города.
"21 сентября отмечается Международный день мира. Символично, что именно в этот день в прифронтовом Кировске продуктовые наборы в рамках проекта "Волонтер" получили семьи кировчан, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья", - сказали в мэрии.
Поздравили семьи с праздником и вручили им продуктовые наборы депутаты Народного Совета Республики от ОД "Мир Луганщине" Олег Попов и Юрий Юров.
"В этот сложный период времени нужно сделать максимально все для того, чтобы поддержать тех, кто находится в зоне риска" – сказал Попов.
В администрации уточнили, что всего помощь получили 15 семей, каждый продуктовый набор состоит из макарон, круп, консервов, муки и сладостей.
"Страшнее всего, когда болеют дети. Огромное спасибо проекту "Волонтер" за помощь нуждающимся людям. Больным деткам действительно необходима наша поддержка и внимание", - подчеркнул Юров.
В 2019 году проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" оказал помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.
Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
21 сентября — Луганск

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