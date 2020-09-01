Сотрудники МВД ЛНР задержали диверсантов, планировавших похищение гражданина Италии

Сотрудники МВД ЛНР задержали в Луганске бывшего военнослужащего ДНР с подельником, которые по заданию СБУ готовили похищение жителя Республики, гражданина Италии, предпринимателя и общественного деятеля Андреа Пальмери. Об этом сообщили в МВД ЛНР.

"У меня был куратор Тарас. Он предложил похитить человека на территории ЛНР, и мы начали готовиться. Я начал подбирать людей для выезда. Нас отправили на полигон. На полигоне мы проходили, получается, минно-саперное дело, огнестрельное, физподготовку", - рассказал задержанный Сергей Лукьянченко, уточнив, что за выполнение задания должен был получить 10 тыс. долларов США.

В ведомстве рассказали, что задержанного Лукьянченко спецслужбы Украины завербовали еще в 2016 году, когда он служил в Народной милиции ДНР. По заданию СБУ он за деньги собирал и передавал данные о военнослужащих. Потом, испугавшись, что будет разоблачен, ушел со службы и поступил в институт, после - устроился в военную прокуратуру ДНР, где до 2018 года продолжил шпионскую деятельность.

Затем агент СБУ выехал на Украину, где в СМИ рассказал о своих "подвигах". В интервью телеканалу ICTV он провел агитацию среди военнослужащих Республик Донбасса, чтобы они "возвращались в Украину", за что получил, по его признанию, 1000 долларов США.

Однако кураторы СБУ вновь направили Лукьянченко в ДНР. Теперь его задачей стало установить прослушивающее устройство в Генпрокуратуре. Последним заданием кураторов было похищение жителя ЛНР Андреа Пальмери.

Несколько дней Лукьянченко со своим земляком и одноклассником Ярославом Калистратовым вели наблюдение за потенциальной жертвой. Выбрав момент, они должны были вколоть Пальмери сильнодействующий анальгетик и в бессознательном состоянии доставить к Северскому Донцу для переправки на украинскую территорию.

"Они (сотрудники СБУ – примечание ЛИЦ) сказали, если у нас как-то не получится его забрать, нужно было его ликвидировать", - рассказал Лукьянченко на допросе.

Он сообщил, что куратор им предоставил адрес места проживания Пальмери.

"Мы приехали на адрес, его на адресе не было. Связались с куратором, нам была команда – место дислокации сменить. Почему – не знаю. Куратор сказал так: "Чтобы вы запаленные не были", - продолжил Лукьянченко.

В соответствии с инструкцией, в случае попытки задержания на блокпосту похитители должны были забросать правоохранителей гранатами "и двигаться в сторону водной переправы".

"На этапе подготовки данного вида преступления данная диверсионная группа была задержана. У них были обнаружены оружие, боеприпасы, а также ампулы и шприцы с транквилизаторами", - сообщили в МВД.

Министр внутренних дел Игорь Корнет отметил, что данные действия являются очередным нарушением Киевом Минских соглашений.

"Пункт "а" данного документа четко запрещает любые наступательные и разведывательно-диверсионные действия всех сторон, - напомнил министр. - Благодаря действиям сотрудников МВД у приспешников СБУ не получилось довести до логического конца свои цели".

21 сентября — Луганск