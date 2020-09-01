Коммунальщики Луганска начали заполнять отопительную систему
Сотрудники городского коммунального предприятия «Центрожилком» начали заполнять отопительную систему города. Об этом 21 сентября сообщили в администрации Луганска.
К осенне-зимнему периоду коммунальщики подготовили уже 95% многоквартирных домов Луганска, находящихся на балансе предприятия.
— Подготовили 1 тысячу 314 домов. Закончили работу по задвижкам, начинаем усиленно заполнять систему, с теплосетью работаем совместно, сообща, — отметил директор «Центрожилкома» Александр Фогель.
Удобный город - Сегодня, 17:25 98
К осенне-зимнему периоду коммунальщики подготовили уже 95% многоквартирных домов Луганска, находящихся на балансе предприятия.
— Подготовили 1 тысячу 314 домов. Закончили работу по задвижкам, начинаем усиленно заполнять систему, с теплосетью работаем совместно, сообща, — отметил директор «Центрожилкома» Александр Фогель.
Удобный город - Сегодня, 17:25 98
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