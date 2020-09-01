В Луганске вводятся дополнительные ограничительные меры по COVID-19, — решение ЧСПК
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) при Правительстве ввела новые ограничительные меры с целью предотвращения распространения COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба Правительства.
В частности, с 21 сентября 2020 года и до особого распоряжения комиссия запретила проводить культурно-массовые мероприятия во всех образовательных учреждениях региона.
Также до улучшения эпидемической обстановки запрещено проведение краткосрочных и длительных свиданий с лицами, содержащимися в учреждениях исполнения наказаний МВД.
Кроме того, ЧСПК утвердила «Требования по предупреждению распространения COVID-19 в театрах и концертных залах».
Помимо этого, решением комиссии был усилен контроль за исполнением указа «О введении режима повышенной готовности» в части обязательства всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории ЛНР, проводить измерение температуры тела до начала рабочего дня (с обязательным отстранением от работы лиц с повышенной температурой тела), а также обеспечить ношение сотрудниками средств защиты органов дыхания и регулярной их смены каждые четыре часа. Красота и здоровье - Сегодня, 17:12 348
В частности, с 21 сентября 2020 года и до особого распоряжения комиссия запретила проводить культурно-массовые мероприятия во всех образовательных учреждениях региона.
Также до улучшения эпидемической обстановки запрещено проведение краткосрочных и длительных свиданий с лицами, содержащимися в учреждениях исполнения наказаний МВД.
Кроме того, ЧСПК утвердила «Требования по предупреждению распространения COVID-19 в театрах и концертных залах».
Помимо этого, решением комиссии был усилен контроль за исполнением указа «О введении режима повышенной готовности» в части обязательства всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории ЛНР, проводить измерение температуры тела до начала рабочего дня (с обязательным отстранением от работы лиц с повышенной температурой тела), а также обеспечить ношение сотрудниками средств защиты органов дыхания и регулярной их смены каждые четыре часа. Красота и здоровье - Сегодня, 17:12 348
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