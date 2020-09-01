Ситуация с коронавирусом в Донецкой области
По данным ДОГА, на Донетчине коронавирус диагностировали также еще у 39 человек.
География новых случаев:
20 — в Мариуполе (в том числе 2 детей);
7 — в Славянске (в том числе 1 ребенок);
3 — в Краматорске;
3 — в Бахмуте;
2 — в Селидово (в том числе 1 ребенок);
1 — в Дружковке;
1 — в Лиманской ОТГ;
1 — в Волновахском районе;
1 — в Славянском районе.
Также из-за коронавируса умерли еще 5 человек.
Новыми жертвами болезник стали 51-летний мужчина и 89-летняя женщина из Мариуполя; 66-летний житель Угледара; 83-летний житель Славянска; 84-летний житель Краматорска.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 498 случаев COVID-19, из них выздоровели — 1 449 человек, на лечении — 1 001 пациентов, летальных случаев — 48. Новости Донецка - Сегодня, 18:16 32
География новых случаев:
20 — в Мариуполе (в том числе 2 детей);
7 — в Славянске (в том числе 1 ребенок);
3 — в Краматорске;
3 — в Бахмуте;
2 — в Селидово (в том числе 1 ребенок);
1 — в Дружковке;
1 — в Лиманской ОТГ;
1 — в Волновахском районе;
1 — в Славянском районе.
Также из-за коронавируса умерли еще 5 человек.
Новыми жертвами болезник стали 51-летний мужчина и 89-летняя женщина из Мариуполя; 66-летний житель Угледара; 83-летний житель Славянска; 84-летний житель Краматорска.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтверждены 2 498 случаев COVID-19, из них выздоровели — 1 449 человек, на лечении — 1 001 пациентов, летальных случаев — 48. Новости Донецка - Сегодня, 18:16 32
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