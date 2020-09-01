Работа КПВВ в Донецкой области сегодня

Двадцать человек и два автомобиля пересекли КПВВ «Новотроицкое» с неподконтрольной территории Донецкой области по состоянию на 12:45 понедельника. Об этом в комментарии «ОстроВу» сообщил пресс-офицер Госпогранслужбы в составе Операции объединенных сил Игорь Лизогуб.

«По состоянию на 12:45 на временно неподконтрольную территорию пропущено 19 автомобилей и 210 человек, с неподконтрольной территории на это время прибыло два автомобиля и 20 человек», — рассказал Игорь Лизогуб.

Он отметил, что с начала работы КПВВ «Новотроицкое» в ограниченном режиме пропуск с неподконтрольной территории проходит медленно. Вместе с тем за последние несколько дней все желающие успевали пройти пункт пропуска и не оставались ночевать в палатке спасателей.

«В палатке ГСЧС никто не ночует. В пятницу и другие дни никто не оставался на ночь, вопрос расселения людей решен облгосадминистрацией. Их доставляют в места для временного проживания», — добавил пресс-офицер ГПСУ.

В Госпогранслужбе напомнили, что контрольно-пропускные операции в КПВВ «Новотроицкое» осуществляются ежедневно с 7:00 до 18:00, однако, фактически он открывается только в понедельник и пятницу.

Дорожные коридоры на КПВВ «Марьинка» пока заблокированы. Пропуск через контрольные пункты «Майорское» и «Гнутово» в настоящее время не осуществляется.

Новости Донецка - Сегодня, 18:15 63