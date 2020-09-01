За сутки на Луганщине зафиксировано пять новых случаев COVID-19.
За сутки на Луганщине зафиксировано пять новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ЛОГА.
География выявленных случаев заболевания:
Северодонецк — 1 человек;
Новопсковский район — 2;
Сватовский район — 1;
Станично-Луганский район — 1.
Также вследствие осложнений от COVID-19 умер 71-летний мужчина — житель Кременского района.
За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 762 человек. Из них выздоровели — 404; лечатся — 352 (73 — в стационаре; 279 — амбулаторно).
Новости Региона - Сегодня, 18:10 54
География выявленных случаев заболевания:
Северодонецк — 1 человек;
Новопсковский район — 2;
Сватовский район — 1;
Станично-Луганский район — 1.
Также вследствие осложнений от COVID-19 умер 71-летний мужчина — житель Кременского района.
За все время исследований на Луганщине диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 762 человек. Из них выздоровели — 404; лечатся — 352 (73 — в стационаре; 279 — амбулаторно).
Новости Региона - Сегодня, 18:10 54
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