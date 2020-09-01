Киевские силовики с квадрокоптера сбросили гранаты на позиции Народной милиции ЛНР

Киевские силовики сбросили гранаты с квадрокоптера на позиции Народной милиции ЛНР в районе села Калиново-Борщеватое. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

"Пользуясь действующим перемирием, боевики второго батальона 30-й бригады ВСУ в очередной раз сбросили гранаты типа ВОГ-17 с квадрокоптера на позиции наших защитников в районе населенного пункта Калиново-Борщеватое", - сказал он.

Осадчий уточнил, что потерь среди личного состава Народной милиции нет.

"Эта провокация является грубым нарушением дополнительных мер контроля режима прекращения огня в части, касающейся запрета на использование любых видов летательных аппаратов", - подчеркнул он.

Осадчий добавил, что эта провокация "является очередным подтверждением неспособности командования так называемой операцией объединенных сил обеспечить поддержание режима перемирия, контролировать подчиненных, которые своими действиями определяют политику Украины на международном уровне".

В Народной милиции потребовали от украинской стороны провести разбирательство "по факту открытого игнорирования боевиками 30-й отдельной механизированной бригады ранее достигнутых договоренностей по усилению и контролю соблюдения условий режима прекращения огня".

В оборонном ведомстве призвали международных наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировать факт нарушения перемирия и принудить военно-политическое руководство Украины к выполнению допмер.

Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением, которые вступили в силу с 00:01 27 июля, были согласованы Контактной группой в ходе видеоконференции, состоявшейся 22 июля. Меры по усилению режима прекращения включают: запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон; запрет на применение огня, включая снайперский; запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности; эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и уведомление о них координатора Контактной группы, который уведомляет об этом всех ее участников; создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в действующем составе; ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства вооруженных сил Украины и руководства Народных милиций ЛНР и ДНР после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена Контактная группа.

Напомним, что участники Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Власти Украины начали силовую операцию против Донбасса в апреле 2014 года. Урегулирование конфликта базируется на Комплексе мер по выполнению Минских соглашений, подписанном 12 февраля 2015 года в белорусской столице участниками Контактной группы и согласованном с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина). Обеспечить выполнение положений документа стороны конфликта призвал Совет безопасности ООН, который одобрил документ резолюцией № 2202 от 17 февраля 2015 года.

Комплекс мер предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

21 сентября — Луганск