Прогноз погоды в Луганске на 22 сентября
В Луганске завтра, 22 сентября переменная облачность, ночью и днем без осадков. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха: ночью 0 -5ºС, местами заморозки до -5ºС, днем +22 +24ºС. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.
Высокая пожарная опасность.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +31,7ºС в 1994 году
минимальная — 3,9 ºС в 1958 году.
Народный календарь: 22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет. Погода в Луганске - Сегодня, 19:00 150
Температура воздуха: ночью 0 -5ºС, местами заморозки до -5ºС, днем +22 +24ºС. Ветер юго-западный 3-8 м/сек.
Высокая пожарная опасность.
По данным сайта Sinoptik за последние 130 лет:
максимальная температура в этот день была +31,7ºС в 1994 году
минимальная — 3,9 ºС в 1958 году.
Народный календарь: 22 сентября почитается память правоверных Иоакима и Анны, родителей Девы Марии. 22 сентября считается днем осеннего равноденствия. В это время ночь равняется с днем и увеличивается: все короче день, все длиннее вечера. В этот день наступает и астрономическое начало осени. Наши предки в этот день наблюдали за паутиной: если она была длинной, то осень будет ясной и снег нескоро выпадет. Погода в Луганске - Сегодня, 19:00 150
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