Управление ПФ в Жовтневом районе Луганска проведет «горячую линию» 23 сентября
Управление Пенсионного фонда (ПФ) ЛНР в Жовтневом районе Луганска организует 23 сентября «горячую телефонную линию». Об этом сообщили в районном представительстве.
«Заместитель начальника управления ПФ ЛНР в Жовтневом районе города Солодова Марина Анатольевна 23 сентября проведет прямую «горячую телефонную линию» на тему «Актуализация данных получателей пенсионных выплат», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно с 9.00 до 11.00 по телефону: (0642) 49-52-82. Удобный город - Сегодня, 20:29 7
«Заместитель начальника управления ПФ ЛНР в Жовтневом районе города Солодова Марина Анатольевна 23 сентября проведет прямую «горячую телефонную линию» на тему «Актуализация данных получателей пенсионных выплат», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно с 9.00 до 11.00 по телефону: (0642) 49-52-82. Удобный город - Сегодня, 20:29 7
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