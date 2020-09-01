В августе КПВВ Станица Луганская пересекло в 3 раза больше людей, чем в июле.По данным Госпогранслужбы Украины, КПВВ «Станица Луганская» пересекло 78 тыс. человек. Из них 38 тыс. направилось в сторону Украины и 40 тыс. в сторону Луганска. За июль в обе стороны прошло всего 28 тыс. человек.При этом, КПВВ «Новотроицкое» на линии разграничения между Донецком и Украиной в июле пересекло 2 000 человек, в августе 3 000.Как отмечают авторы телеграм-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса», основной поток людей между Украиной и Донецком перемещается через территорию Российской Федерации.Новости Региона - Сегодня, 20:00 147