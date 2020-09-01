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В августе КПВВ «Станица Луганская» пересекло в 3 раза больше людей, чем в июле

bot Вчера, 20:3042Новости
В августе КПВВ «Станица Луганская» пересекло в 3 раза больше людей, чем в июле

В августе КПВВ Станица Луганская пересекло в 3 раза больше людей, чем в июле.
По данным Госпогранслужбы Украины, КПВВ «Станица Луганская» пересекло 78 тыс. человек. Из них 38 тыс. направилось в сторону Украины и 40 тыс. в сторону Луганска. За июль в обе стороны прошло всего 28 тыс. человек.

При этом, КПВВ «Новотроицкое» на линии разграничения между Донецком и Украиной в июле пересекло 2 000 человек, в августе 3 000.
Как отмечают авторы телеграм-канала «Ситуация на блокпостах Донбасса», основной поток людей между Украиной и Донецком перемещается через территорию Российской Федерации.
Новости Региона - Сегодня, 20:00 147

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