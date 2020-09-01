Для городов «красной зоны» в Украине введены новые ограничения
Карантинные ограничения введены в Украине на территориях, где 18 сентября установлен «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.
В частности, решения по ограничениям были введены сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений.
Так, с 00:00 часов 22 сентября 2020 года будет установлены следующие ограничения по перечню определенных постановлением Кабинета Министров № 641:
— регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет. Пользоваться служебным транспортом разрешено при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты и в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых не менее чем за два часа сообщено в Нацполицию;
— посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
— посещение учебных заведений;
— прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.
При этом исключение составляют:
— торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами.
— также разрешено проведение банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи.
— можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов.
— посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.
Отмечается, что эти ограничения касаются городов Чоп (Закарпатская обл.), Перемышлянского и Пустомытовского районов Львовской области, города Бережаны, Залищицкого, Збаражского, Тернопольского районов Тернопольской области, города Славуты и Волочиского района Хмельницкой области, города Каневе Черкасской области, Герцаивского, Кельменецкого районов Черновицкой области и города Нежина, Носовского района Черниговской области.
Однако в городах Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Каневе Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешается посещение учебных заведений, кроме детских садов. Новости Украины - Сегодня, 18:42 354
В частности, решения по ограничениям были введены сегодня на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом предоставленных региональными комиссиями ТЭБ и ЧС предложений.
Так, с 00:00 часов 22 сентября 2020 года будет установлены следующие ограничения по перечню определенных постановлением Кабинета Министров № 641:
— регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным, железнодорожным и городским транспортом, кроме легковых авто, в которых количество пассажиров, включая водителя, не более пяти человек без учета детей в возрасте до 14 лет. Пользоваться служебным транспортом разрешено при условии обеспечения водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты и в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых не менее чем за два часа сообщено в Нацполицию;
— посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения;
— посещение учебных заведений;
— прием посетителей в учреждениях культуры, кинотеатрах, ресторанах, кафе, торгово-развлекательных центрах, спортивных залах, фитнес-центрах, учреждениях торгового и бытового обслуживания и т.
При этом исключение составляют:
— торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами, ветеринарными препаратами, кормами, агрохимикатами, семенами.
— также разрешено проведение банковской и страховой деятельности, медицинской практики, ветеринарной практики, автозаправочных комплексов, деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, деятельности по ремонту компьютеров, бытовых изделий, объектов почтовой связи.
— можно предоставлять услуги общественного питания с адресной доставки заказов.
— посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям, лицам, находящимся в сложных жизненных обстоятельствах (временное, дневное пребывание), кроме тех, которые предоставляют экстренные социальные услуги, центров учета бездомных лиц, мобильных бригад социально-психологической помощи.
Отмечается, что эти ограничения касаются городов Чоп (Закарпатская обл.), Перемышлянского и Пустомытовского районов Львовской области, города Бережаны, Залищицкого, Збаражского, Тернопольского районов Тернопольской области, города Славуты и Волочиского района Хмельницкой области, города Каневе Черкасской области, Герцаивского, Кельменецкого районов Черновицкой области и города Нежина, Носовского района Черниговской области.
Однако в городах Славута и в Волочиском районе Хмельницкой области, городе Каневе Черкасской области, Герцаевском, Кельменецком районах Черновицкой разрешается посещение учебных заведений, кроме детских садов. Новости Украины - Сегодня, 18:42 354
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