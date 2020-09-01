Завтра в Луганске заморозки до 3 градусов ниже нуля ночью и утром



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Ночью, утром 22 сентября в Луганске, местами по территории региона, на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 18:41 309 Заморозки до 3 градусов ниже нуля на поверхности почвы ожидаются в Луганске и регионе ночью и утром 22 сентября.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«Ночью, утром 22 сентября в Луганске, местами по территории региона, на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 18:41 309

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