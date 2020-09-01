Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Завтра в Луганске заморозки до 3 градусов ниже нуля ночью и утром

robot Вчера, 21:0034Новости
Завтра в Луганске заморозки до 3 градусов ниже нуля ночью и утром
Заморозки до 3 градусов ниже нуля на поверхности почвы ожидаются в Луганске и регионе ночью и утром 22 сентября.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью, утром 22 сентября в Луганске, местами по территории региона, на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до минус 3 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 18:41 309

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: