Жители Республики в Международный день мира выпустили в небо шарики и бумажных голубей (ФОТО)

Жители Республики отметили Международный день мира митингами и акциями.Международный день мира отмечается 21 сентября с 2002 года. Он учрежден на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Вначале праздник отмечался в третий вторник сентября − в день открытия ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Решение о праздновании Международного дня мира 21 сентября было принято на 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Генассамблеей этот день провозглашен как день отказа от насилия и прекращения огня во всем мире. Всем странам было предложено воздерживаться от проведения военных действий в этот день.ЛУГАНСКОбщественники Республики в Международный день мира почтили память луганчан, погибших в результате обстрелов со стороны киевских силовиков.ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА ЛНРПредставители Общественной палаты (ОП) ЛНР приняли участие в митинге "Звон мира, памяти и радости", прошедшем в гимназии № 30 имени Фесенко в рамках Международного проекта "Колокольчик мира.На школьной площади Мира присутствовали учащиеся гимназии, председатель ОП Алексей Карякин, его заместитель Лина Вокалова, руководитель аппарата Общественной палаты ЛНР Анна Власенко, депутат Народного Совета ЛНР Ирина Андрух, заместитель начальника управления образования администрации Луганска Анжелика Прядкина и протоирей Сергий."Дорогие ребята, в этот довольно солнечный день хочу пожелать вам и вашим родным крепкого здоровья, мира и счастья. Помните, что грань мира невероятно тонка: ее легко перейти, но тяжело вернуть назад. Поэтому относитесь с теплом к окружающим вас людям", - обратился председатель ОП ЛНР Алексей Карякин.Гости пожелали всем участникам акции мирного неба, успехов в учебе и взаимопонимания..В 12:00 на площади Мира раздался звон колокольчиков, после чего учащиеся выступили с номерами художественной самодеятельности.В завершение акции почетные гости вручили дипломы лауреатов Всероссийского конкурса "Читаем Альберта Лиханова: книги о вере, надежде, любви". Среди награжденных были учащиеся, педагоги и библиотекари общеобразовательных учреждений Луганска, а также учащиеся прифронтового Первомайска.ПРОФСОЮЗЫФедерация профсоюзов (ФП) ЛНР сегодня провела митинг, посвященный Международному дню мира. В мероприятии, которое состоялось возле Дома профсоюзов в Луганске, приняли участие руководство, представители членских организаций и Молодежного совета ФП, депутаты Народного Совета ЛНР, общественники."Мы, жители Луганской Народной Республики, как никто другой, знаем ценность мира, ведь на нашей земле уже шесть лет идет война, и мирное население страдает от украинской агрессии. Считаем, что действия киевских властей в отношении гражданского населения Республик Донбасса являются преступлениями против человечества. Мы – не террористы, а люди, имеющие право на самоопределение, право на жизнь. Мы стремимся к миру и открыто заявляем об этом! И сегодня мы обращаемся с призывом приложить все усилия для немедленного прекращения военных действий в Донбассе, начатых Украиной с лета 2014 года", – обратился к участникам митинга председатель ФП ЛНР Игорь Рябушкин.Заместитель председателя Народного Совета ЛНР, председатель Общереспубликанской организации профсоюза работников образования и науки Олег Коваль отметил, что "цель наша едина – мир, это единственный залог нашего счастливого будущего" и пожелал всем жителям Республики процветания, добра и благополучия.Участников митинга также приветствовали депутат Народного Совета, председатель Молодежного совета ФП ЛНР Александр Ермоленко и председатель Республиканской организации профсоюза работников культуры Тамара Саянова.В завершение мероприятия его участники выпустили в небо воздушные шары, символизирующие мир, добро и надежду.ЛГПУЕдиный час духовности "Голубь мира" прошел в Луганском государственном педагогическом университете (ЛГПУ) при поддержке Международного союза "Наследники Победы" в рамках празднования Международного дня мира.В мероприятии приняли участие заместитель министра образования и науки ЛНР Ольга Жданова, и. о. ректора ЛГПУ, депутат Народного Совета ЛНР Жанна Марфина, координатор проекта "Молодая гвардия" общественного движения "Мир Луганщине" Даниил Степанков, региональный руководитель Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Филипп Дробиняк, председатель Студенческого совета ЛГПУ Жанна Рубенян, студенты, преподаватели и сотрудники вуза."К сожалению, мы не понаслышке знаем, что такое война, которая продолжается на нашей Донбасской земле! Мир – это бесценный дар, который обязательно будет на нашей земле. Данная встреча – это возможность привлечь внимание к слову "мир", к его значению и ценности. Желаю мира, здоровья и процветания нашей молодой Республике!" – сказала Жданова.Под музыкальную композицию "Летите, голуби, летите", исполненную выпускницей вуза, обладательницей гран-при Международного фестиваля песни "Наследники Победы" в ЛНР Любовью Цупиковой, участники акции запустили в небо прикрепленных к воздушным шарам бумажных голубей, каждый из которых символизировал павшего защитника Родины."Голуби понесли в небесную высь имена погибших героев – участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла – записанные на их крыльях благодарными потомками", - сообщила пресс-служба вуза.ЛУГАНСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ БИБЛИОТЕКАЛуганская молодежная библиотека провела информационную флешмоб-акцию "Нам мир завещано беречь", участие в которой приняли представители Молодежного совета при администрации Луганска и студенты филологического факультета Луганского государственного педагогического университета. Участники мероприятия узнали об истории отмечаемой даты, а также о выдающихся личностях, выступающих за мир, благополучие, равноправие и свободу всех жителей земли."Украшением мероприятия стали выступления сотрудниц отдела досуга и творчества молодежи Анастасии Лобайчук, Анастасии Воропаевой и Анастасии Чепуровой, которые прочли стихи о мире и спели патриотические песни, а также песенные номера студенток факультета эстрадного вокала колледжа Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского Анастасии Васютик и Алины Глемба", - рассказали в библиотеке.Завершился флешмоб выпуском в небо голубей, которые являются символом праздника. Птиц традиционно предоставил для участия в празднике председатель клуба голубеводов-любителей певчих и декоративных птиц Сергей Фетисов.АНТРАЦИТОВСКИЙ РАЙОНАкция "Голубь мира", посвященная Дню мира, прошла на площади у Дворца культуры имени Горького в поселке городского типа Крепенский при поддержке общественного движения "Мир Луганщине". В мероприятии приняли участие школьники, молодежь и жители населенного пункта."Мы, мирные люди, не хотим войн! Нам, как никому другому, известно, что такое мир и как легко он рушится. Я надеюсь, что вы сохраните мир на нашей земле, ведь от нас с вами зависит будущее Республики. Мы все будем чтить память тех, кто подарил нам мир", - обратилась к участникам акции главный специалист отдела по обеспечению жизнедеятельности пгт Крепенский Виктория Тарасова.В рамках акции ее участники запустили в небо бумажных голубей.ПЕРЕВАЛЬСКАкция "Я за мир", посвященная Международному дню мира, прошла на улицах Перевальска. В рамках мероприятия члены Молодежного совета при районной администрации раздали прохожим белые шары и бумажные фигурки голубей, а также напомнили об истории праздника и пожелали мирного неба.РОВЕНЬКИРовеньковский ясли-сад комбинированного вида "Радуга" провел акцию, посвященную Дню мира, в рамках которой воспитатели рассказали детям об истории праздника, а ребята нарисовали плакат "Мир всей планете", исполнили песни о мире, рассказали стихи и приняли участие в конкурсе рисунков на асфальте "Я рисую мир".Ясли-сад комбинированного вида "Ладушки" Ровеньков отметил День мира праздником "Дети за мир на Земле!". В гости к воспитанникам учреждения пришел Кот Леопольд и Мышки, они послушали стихи и песни в исполнении детей. После старшие дети с педагогами вышли на аллею города и раздали прохожим изготовленных из бумаги голубей.СТАХАНОВНа центральной площади Стаханова состоялась акция, приуроченная к Международному дню мира. В мероприятии приняли участие глава администрации города Сергей Жевлаков, депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина, член Общественной палаты ЛНР Людмила Луганская, председатель городского Совета ветеранов Евгений Шумейко, представители духовенства, общественных и молодежных организаций, жители города.В ходе акции учащиеся школ и гимназий Стаханова развернули на площади 75-метровое "Полотно мира" с изображениями голубей, земного шара, солнца, цветов и атрибутики Дня Победы."К глубочайшему сожалению, на нашей территории шестой год идет война, которую развязало руководство Украины. За этот период погиб 21 мирный житель городов Стаханов, Ирмино и Алмазная, в числе которых и дети, почти 60 ранены. Очень хочется верить, что когда-нибудь на нашей территории, как и раньше, будет тихо и спокойно, а вместо канонады орудий, разрывов снарядов мы будем слышать беззаботный детский смех. Мы знаем цену миру, и я искренне желаю, чтобы мир на нашей земле наступил как можно быстрее", – обратился к собравшимся Жевлаков.Артисты самодеятельности из городского Дворца культуры имени Максима Горького представили участникам акции хореографическую постановку "Пусть всегда будет солнце!". В конце мероприятия школьники выпустили в небо воздушные шары - символ мира, свободы и добра.ЧЕРВОНОПАРТИЗАНСКАкция "Голубь мира" прошла в Червонопартизанске Свердловского района. Учащиеся образовательных учреждений города на площади имени Ленина выпустили в небо шары с прикрепленными к ним бумажными голубями."Мир очень важен для человечества, он позволяет стабильно развивать экономику и государственность, растить детей, жить в удовольствие. Но в условиях войны все это уходит на второй план, теряя нашу человечность. Мы увидели в 2014 году, к чему приводят военные действия, – это страшно и разрушительно… Храните мир и пусть наше небо будет чистым и солнечным", - обратился к участникам акции заместитель начальника управления по обеспечению жизнедеятельности Червонопартизанска Алексей Тринов.В ходе мероприятия прозвучали стихотворения поэтессы Ирины Лобановой и юной Киры Рябовой, образцовый вокальный ансамбль "Престиж" исполнил песню о мире.21 сентября — Луганск