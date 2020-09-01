Синоптики прогнозируют днем 22 сентября в ЛНР до 24 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 22 сентября будет колебаться от 2 градусов выше нуля ночью до 24 градусов тепла днем, местами возможны заморозки на поверхности почвы до минус 3 градусов. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21:00 21 сентября до 21:00 22 сентября на территории Луганской Народной Республики будет малооблачно, ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 2-7, на поверхности почвы местами заморозки до минус 3, днем 19-24 градуса тепла", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 22-24 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 3-5 градусов ночью и 21-23 градуса выше нуля днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от 4-6 градусов тепла ночью до плюс 20-22 градусов днем.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 22 сентября метеорологи отмечали в 1958 году – минус 3,9 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1994 году и составляла плюс 31,7 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 22 сентября – 05:37, время захода – 18:54. Продолжительность светового дня составит 13 часов 17 минут.

По предварительному прогнозу, 23-24 сентября ожидается сухая, солнечная погода, обусловленная влиянием поля повышенного давления. Температурный фон повысится на 3-5 градусов.

21 сентября — Луганск