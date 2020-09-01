Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" передал гумпомощь 15 семьям из Стаханова (ФОТО)

Sergey Вчера, 22:1536Новости
Проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" передал гумпомощь 15 семьям из Стаханова (ФОТО)






Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал продуктовые наборы 15 семьям из Стаханова, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения.
"21 сентября в рамках проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" 15 семей из Стаханова, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, получили гуманитарную продуктовую помощь", – говорится в сообщении.
Гуманитарные продуктовые наборы жителям города передали депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина и руководитель исполнительного комитета Стахановского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Юрий Нестеренко.
"Регулярно в рамках проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" разным категориям граждан оказывается помощь. Сегодня продуктовые наборы получили семьи, которые попали по той или иной причине в тяжелую жизненную ситуацию", – рассказал Нестеренко.
Он уточнил, что в каждый продуктовый набор входят макароны, крупы, консервы, подсолнечное масло, чай и конфеты.
"Хочу выразить слова благодарности сотрудникам проекта "Волонтер" за своевременную и такую необходимую помощь, за чуткое и внимательное отношение к проблемам других людей. Спасибо за содействие", – отметила жительница Стаханова Елена.
В 2019 году проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" оказал помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.
Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.
ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.
21 сентября — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: