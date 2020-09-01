Проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" передал гумпомощь 15 семьям из Стаханова (ФОТО)

Проект "Волонтер" общественного движения (ОД) "Мир Луганщине" передал продуктовые наборы 15 семьям из Стаханова, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Об этом сообщила пресс-служба общественного движения."21 сентября в рамках проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" 15 семей из Стаханова, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации, получили гуманитарную продуктовую помощь", – говорится в сообщении.Гуманитарные продуктовые наборы жителям города передали депутат Народного Совета ЛНР Светлана Алешина и руководитель исполнительного комитета Стахановского территориального отделения ОД "Мир Луганщине" Юрий Нестеренко."Регулярно в рамках проекта "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" разным категориям граждан оказывается помощь. Сегодня продуктовые наборы получили семьи, которые попали по той или иной причине в тяжелую жизненную ситуацию", – рассказал Нестеренко.Он уточнил, что в каждый продуктовый набор входят макароны, крупы, консервы, подсолнечное масло, чай и конфеты."Хочу выразить слова благодарности сотрудникам проекта "Волонтер" за своевременную и такую необходимую помощь, за чуткое и внимательное отношение к проблемам других людей. Спасибо за содействие", – отметила жительница Стаханова Елена.В 2019 году проект "Волонтер" ОД "Мир Луганщине" оказал помощь более пяти тыс. жителей Республики, передав около 28 т гумпомощи.Проект "Волонтер", наряду с другими проектами ОД "Мир Луганщине", был единогласно утвержден в ходе первого общереспубликанского съезда движения, который состоялся 21 февраля 2015 года в Луганске. Проект начал свою работу в феврале 2015 года. Его основные задачи – оказание адресной помощи социально незащищенным слоям населения, а также установление партнерских отношений между проектом, общественными организациями и деловыми объединениями.ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.21 сентября — Луганск