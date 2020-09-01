Россия нашла способы преодолеть украинскую блокаду воды в Крым

«Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу», — объявил глава Крыма.

Директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов на онлайн-совещании по водоснабжению, которое 21 сентября проводил глава республики Сергей Аксенов, объявил, что почти 30 населенных пунктов в Крыму из-за засухи переведены на режимное водоснабжение.Слова Баженова вызвали в украинских пабликах немало злорадных комментариев, тем более парадоксальных, что именно действия Киева и привели к появлению дефицита пресной воды на полуострове.В том, как это произошло и есть ли у РФ возможности справиться с последствиями устроенной Украиной водной блокады Крыма, разобрался обозреватель Федерального агентства новостей.Абсурдная логика УкраиныУже весной 2014 года, сразу после воссоединения Крыма с Россией, Украина прекратила подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Последний покрывал свыше 80% потребностей полуострова в пресной воде. Орошаемое земледелие Крыма понесло значительные убытки. К сентябрю 2020 года стало понятно, что действия Киева в совокупности с отсутствием дождей спровоцировали на полуострове самую суровую засуху на последнюю четверть века.Показательно, что решение использовать перекрытие Северо-Крымского канала в качестве средства шантажа Москвы было принято в Киеве вопреки мнению руководства украинского же Госводагентства, прямо предупреждавшего, что политические игры с каналом могут привести к гуманитарной катастрофе на полуострове.Не менее показательно и то, как впоследствии подавалась в украинских СМИ тема прекращения подачи днепровской воды в Крым. Тезисно киевскую точку зрения можно изложить следующим образом.В произошедшем виновата, конечно же, Россия, «захватившая Крым», а не Украина, перекрывшая канал. Таким образом, всю ответственность несет Москва. При этом Крым — «неотъемлемая часть Украины», и соответственно все население полуострова — это украинцы. Страдания украинцев из-за дефицита пресной воды — это ужасно. Поэтому Украина требует от «оккупационных властей» немедленно обеспечить украинцев пресной водой!Но это не все, продолжают киевские теоретики. Россия, утверждают они, никогда не сможет собственными силами полностью удовлетворить потребности Крыма в пресной воде. Это неминуемо вынудит Москву осуществить силовую операцию по разблокированию Северо-Крымского канала, так что нападение РФ на Украину случится чуть ли не завтра. В общем, Россия заранее виновата в «новой агрессии» против Украины, поэтому Западу следует немедленно ввести новые антироссийские санкции.Кроме того, добавляет Киев, водоснабжение Крыма с континентальной Украины будет полностью восстановлено «только после деоккупации полуострова». Ну а то, что Донецк и Луганск, обладающие одинаковым с Крымом статусом «временно оккупированных территорий», до сих пор получают пресную воду с Украины, — это… Это другое!Абсурдность позиции Киева и его нескрываемое желание использовать крымчан в роли заложников видны невооруженным глазом. Расценивать последнее иначе, чем терроризм, невозможно. Впрочем, дипломатия — штука тонкая, поэтому официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразилась более обтекаемо. В начале сентября она сообщила, что намеренное введение Киевом водной блокады Крыма может расцениваться как нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах.Сергей Аксенов по понятным причинам был менее дипломатичен.Возобновление водоснабжения полуострова станет возможным не после его перехода под контроль Украины, как о том мечтают в Киеве, а когда сама Украина освободится от оккупационного режима, добавил Аксенов. Но тогда речь уже пойдет о привлечении организаторов водной блокады к уголовной ответственности — причем по российским и международным законам.Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась тоже достаточно резко. По ее словам, действия Киева сильно напоминают поведение вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом. Поклонская добавила, что соответствующие материалы были направлены Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет.Но есть ли у России шансы собственными силами, не дожидаясь деоккупации Украины или вмешательства ООН, исправить последствия действий политических авантюристов из Киева?Сразу отметим, что возможность силового разблокирования Северо-Крымского канала российская сторона никогда публично не озвучивала, поэтому не будем о ней упоминать и мы. Москва всегда полагалась исключительно на мирные варианты устранения дефицита пресной воды в Крыму. И здесь имеются определенные успехи.10 сентября госкомитет по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым заключил контракт с Центральной аэрологической обсерваторией на проведение эксперимента по вызову осадков на полуострове. В проведении эксперимента будет участвовать специально оборудованный самолет Ан-26Б «Циклон».Параллельно с этим Москва реализует и куда более основательные проекты.Еще в 2014 году были построены гидротехнические сооружения, которые позволили заполнить Северо-Крымский канал водой из Белогорского и Тайганского водохранилищ по руслу реки Биюк-Карасу. Благодаря этому инженерному решению воду начали получать жители восточного Крыма.Для них же позже были возведены три водозабора в Нижнегорском и Джанкойском районах республики — Новогригорьевский, Нежинский и Просторненский. Проект общей стоимостью 1,2 млрд рублей предусматривал бурение на каждом из водозаборов по 12 артезианских скважин глубиной от 110 до 180 метров. Реализация проекта позволила обеспечить питьевой водой около 200 тысяч крымчан.Для постоянного снабжения жителей наиболее проблемных регионов полуострова предусмотрено строительство тракта водоподачи от Северо-Крымского канала до Феодосии и Керчи. Общая протяженность тракта составит 163 км, стоимость строительства — около 20 млрд рублей.В 2020 году Трубопроводные войска ВС РФ в рекордные сроки проложили по временной схеме 50 км труб из Тайганского водохранилища в Симферопольское, чтобы улучшить обеспечение водой столицы полуострова. Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин сообщил, что вскоре «времянку» заменит трубопровод капитальный — его проект уже вошел в федеральный целевой план (ФЦП) «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2024 года».Вообще, в этот ФЦП на финансирование различных объектов водоснабжения полуострова: проекты наполнения Партизанского водохранилища за счет стока реки Бельбек, расширения Альминского водохранилища, строительства Бештерек-Зуйского водозабора до Симферополя и т. д. — заложены 13 миллиардов рублей.Кроме того, в Крыму активно ведется обновление водопроводной сети. Из-за запредельной изношенности в украинские годы она местами допускает потерю до 70% (!) поступающей в нее воды. Сейчас места утечек находят и устраняют.Базовым же решением для обеспечения пресной водой южного берега Крыма считается проект перенаправления избыточных паводковых вод из горной реки Коккозки в Чернореченское водохранилище. Проект поддерживает врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, обратившийся с просьбой о помощи в его реализации к президенту России Владимиру Путину.9 сентября Совмин Крыма создал рабочую группу по изучению использования подземных вод, которые, по расчетам специалистов, способны поставлять полуострову более 1 млн кубометров необходимой влаги в сутки. На текущий момент ведется геологоразведка для бурения скважин. При этом энергетики Крыма буквально на днях подключили сразу четыре новых объекта, добывающих воду из-под земли.Не исключен вариант обеспечения южных районов полуострова пресной водой за счет использования установок водоподготовки МО-140-М, предназначенных для опреснения морской воды. Их создала и запускает в производство корпорация «Ростех».Президент Крымской академии наук, доктор геолого-минералогических наук, профессор Виктор Тарасенко считает, что еще более эффективным решением проблемы водоснабжения полуострова станет постройка на берегу Каламитского залива и Арабатской стрелке двух мощных опреснительных станций, каждая из которых способна давать по 70 млн кубометров пресной воды в год.Проблема с дефицитом пресной воды, созданная Украиной в Крыму, действительно существует. За шесть прошедших лет она не только осознана, но и комплексно решается, причем, как сформулировал глава Крыма, с расчетом «только на свои силы и свою страну».На примере энергомоста в Крым, транспортного перехода через Керченский пролив и автотрассы «Таврида» Москва убедительно доказала свою способность самостоятельно реализовывать на полуострове инфраструктурные проекты любого уровня сложности. Поэтому неудивительно, что во время визита в Крым 27 августа президент России Владимир Путин касательно проблематики водоснабжения Крыма уверенно заявил: «Мы еще должны дорешать эти вопросы, и мы это сделаем, конечно».У нас нет сомнений, что так и будет. Не сразу, не вдруг, но будет. Люди работают.Андрей Союсто