Луганск против Северодонецка. Где дешевле колбаса?
Сколько стоили сливочное масло, творог, вареная колбаса и свинина в августе в Луганске и в подконтрольных Киеву районах Луганщины.
Сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары провело луганское министерство промышленности и торговли.
Так, сливочное масло в Луганске в августе стоило 388,15 руб. за кг, а в Северодонецке его стоимость на 229,9 руб. выше — 618,01 руб. за кг, что на 37,2% больше. Творог в Луганске дешевле на 133,8 руб., или на 45%; стоимость вареной колбасы ниже на 113,2 руб., или на 38,8%; свинина в Луганске дешевле на 42,4 руб., или на 13,3%; стоимость хлеба из муки высшего сорта ниже на 30,3 руб., или на 60,5%.
Говядина в Луганске на 24,4 руб., или на 6,4% дешевле, чем на подконтрольной Киеву территории, гречневая крупа — на 24,3 руб., или на 24,5%, подсолнечное масло — на 23,5 руб., или на 24,9%, ржано-пшеничный хлеб — на 22 руб., или на 45,6%, молоко — на 20,6 руб., или на 32,7%.
Также в Минпромторге заявили, что в Луганске незначительно дешевле мука, мясо птицы, макаронные изделия, сахар, картофель, лук, рис и сало.
Экономика - Сегодня, 14:00 72
Сравнительный мониторинг цен на продовольственные товары провело луганское министерство промышленности и торговли.
Так, сливочное масло в Луганске в августе стоило 388,15 руб. за кг, а в Северодонецке его стоимость на 229,9 руб. выше — 618,01 руб. за кг, что на 37,2% больше. Творог в Луганске дешевле на 133,8 руб., или на 45%; стоимость вареной колбасы ниже на 113,2 руб., или на 38,8%; свинина в Луганске дешевле на 42,4 руб., или на 13,3%; стоимость хлеба из муки высшего сорта ниже на 30,3 руб., или на 60,5%.
Говядина в Луганске на 24,4 руб., или на 6,4% дешевле, чем на подконтрольной Киеву территории, гречневая крупа — на 24,3 руб., или на 24,5%, подсолнечное масло — на 23,5 руб., или на 24,9%, ржано-пшеничный хлеб — на 22 руб., или на 45,6%, молоко — на 20,6 руб., или на 32,7%.
Также в Минпромторге заявили, что в Луганске незначительно дешевле мука, мясо птицы, макаронные изделия, сахар, картофель, лук, рис и сало.
Экономика - Сегодня, 14:00 72
Метки: {keywords}