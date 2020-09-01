Греф заявил о падении спроса на кредиты в России

Пик спроса на кредиты в России прошел, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, если второй волны коронавируса не будет, то финансовая ситуация в стране стабилизируется.inforeactor.ru / Жирнова ЕленаПомимо этого, Греф предположил, что ипотечные ставки в банках будут дальше снижаться. По его словам, это произойдет, если Центробанк опустит ключевой показатель ниже текущих 4,25%.Глава Сбербанка также считает, что программа льготной ипотеки под 6,5% годовых долго продолжаться не может, и, скорее всего, она скоро закончится. В то же время он не исключил ее продления на короткий промежуток времени.Банк России на прошлой неделе сообщил о решении оставить нынешнюю ключевую ставку на уровне 4,25%. При этом, как подчеркнула председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, потенциал для дальнейшего снижения есть.Владимир Гусе