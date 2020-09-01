На строящихся КПВВ возле Счастья и Первомайска оборудуют гражданскую инфраструктуру. ФОТО
Действующее перемирие даёт возможность оборудовать гражданскую инфраструктуру на готовящихся к открытию КПВВ. Об этом сообщил представитель Луганска в СЦКК.
При содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, представителей СЦКК, МЧС и военных на площадках пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» строители продолжают работы по планировке.
Для технического водоснабжения специалисты пробурили скважину.
На пунктах пропуска асфальтируют проезжую часть и устанавливают столбы электроснабжения.
Новости Региона - Сегодня, 14:30 117
При содействии Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, представителей СЦКК, МЧС и военных на площадках пунктов пропуска «Луганск-Счастье» и «Первомайск-Золотое» строители продолжают работы по планировке.
Для технического водоснабжения специалисты пробурили скважину.
На пунктах пропуска асфальтируют проезжую часть и устанавливают столбы электроснабжения.
Новости Региона - Сегодня, 14:30 117
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