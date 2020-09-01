Финполиция ГКНС изъяла под Антрацитом безакцизные сигареты и автомобиль (ФОТО)

Сотрудники финансовой полиции Государственного комитета налогов и сборов (ГКНС) ЛНР изъяли под Антрацитом табачные изделия без акцизных марок и автомобиль общей стоимостью более 1 млн руб. Об этом сообщила пресс-служба ГКНС."На автомобильной дороге в Антрацитовском районе правоохранители остановили автомобиль Honda CR-V под управлением предпринимателя из города Антрацита. В ходе осмотра автомобиля обнаружено 14 тысяч пачек табачных изделий (сигареты Marlboro), не оклеенных марками акцизного налога ЛНР установленного образца", - говорится в сообщении.Документы, подтверждающие законность приобретения табачных изделий, у предпринимателя отсутствовали."По результатам проверки изъяты из незаконного оборота табачные изделия на ориентировочную сумму 420 тысяч рублей и автомобиль стоимостью 600 тысяч рублей", - сообщили в ГКНС, уточнив, что проводится дальнейшая проверка.22 сентября — Луганск