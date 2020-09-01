"Лугансквода" 23 сентября сократит подачу воды в Краснодон из-за ремонта насосной станции

Государственное унитарное предприятие "Лугансквода" 23 сентября сократит подачу воды в Краснодон из-за ремонта на насосной станции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

"23 сентября с 09:00 ориентировочно до 17:00 будет сокращена подача воды жителям города Краснодон в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период на насосной станции "Известковая", - говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что после окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме.

22 сентября — Луганск