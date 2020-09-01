Представители профсоюза ЛНР в Симферополе обменялись опытом с коллегами из Крыма (ФОТО)

Представители общереспубликанского профсоюза работников агропромышленного комплекса ЛНР на заседании в Симферополе обменялись опытом с коллегами из межрегиональной организации Республики Крым и Севастополя общероссийской общественной организации "Профессиональный союз агропромышленного комплекса Российской Федерации". Об этом сообщили в Федерации профсоюзов (ФП) ЛНР."22 сентября в Симферополе состоялось очередное заседание президиума межрегиональной организации Республики Крым и города Севастополь общероссийской общественной организации "Профессиональный союз агропромышленного комплекса Российской Федерации". Участниками встречи стали представители общереспубликанского профсоюза работников агропромышленного комплекса ЛНР", – говорится в сообщении.В ФП ЛНР напомнили, что республиканские профсоюзные организации работников АПК ЛНР и Республики Крым подписали соглашение о взаимном сотрудничестве в 2016 году. Документом предусматривается сотрудничество сторон в целях укрепления профсоюзного движения, согласованность действий при отстаивании экономических прав и интересов членов профсоюза в области социально-трудовых отношений и проведение иных мероприятий в рамках интеграционных процессов."Очень рад, что вы сегодня с нами. В дальнейшем мы будем только укреплять сотрудничество, обмениваться информацией по вопросам, представляющим взаимный интерес, предоставлять друг другу возможность участвовать в проводимых мероприятиях. Ведь мы одной крови, мы одних взглядов", – сказал председатель Крымской республиканской организации профсоюза работников АПК РФ Александр Шевцов.Председатель общереспубликанского профсоюза работников АПК ЛНР Денис Кандырин высказал уверенность, что сотрудничество между общественниками Луганской Народной Республики и Крыма "будет только крепчать"."Те мероприятия, которые уже были проведены, отлично демонстрируют, что ранее заключенное между нами соглашение действительно работает. Мы рады, что имеем возможность общаться и обмениваться с вами опытом. Я верю, что благодаря таким мероприятиям, как сегодня, благодаря другим интеграционным мероприятиям мы совсем скоро станем одной большой семьей", – отметил он.22 сентября — Луганск