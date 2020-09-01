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"Лугансквода" 23 сентября сократит водоснабжение в Стаханове и приостановит в Кировске

root Сегодня, 15:3019Новости
"Лугансквода" 23 сентября сократит водоснабжение в Стаханове и приостановит в Кировске
Государственное унитарное предприятия "Лугансквода" 23 сентября сократит водоснабжение Стаханова и приостановит подачу воды в Кировск из-за ремонта на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
"В связи с ремонтными работами на магистральном водоводе диаметром 900 мм "Крымское – Стаханов" с 01:00 23 сентября будет сокращена подача воды в город Стаханов на 50% и полностью прекращено водоснабжение города Кировск", - говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что возобновить водоснабжение вышеуказанных городов планируется к вечеру 24 сентября.
22 сентября — Луганск

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