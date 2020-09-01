Подготовка к зиме в ЛНР идет по графику благодаря слаженным действиям работников ЖКХ – МП

Подготовка к отопительному периоду в Республике проходит по графику благодаря слаженным действиям работников жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил депутат Молодежного парламента (МП) ЛНР Владимир Скубенко.

"Благодаря слаженной работе сотрудников жилищно-коммунального хозяйства ЛНР подготовка к осенне-зимнему периоду идет по графику. В каждой квартире Республики этой зимой будет тепло. На сегодняшний день большая часть жилых домов и котельных подготовлена к отопительному периоду", – сказал он.

Скубенко добавил, что "работники жилищно-коммунального хозяйства изо дня в день проводят ремонтные работы, чтобы в наших квартирах были комфортные условия проживания, поддерживают инженерную инфраструктуру зданий в работоспособном состоянии".

"Мы должны поддерживать и благодарить коммунальщиков за их нелегкое дело. Они трудятся на благо нашей Республики, для каждого ее жителя", – отметил депутат МП.

22 сентября — Луганск