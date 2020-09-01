Луганский русский театр показал сказку юным зрителям в прифронтовых городах Республики (ФОТО)

Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева в рамках проекта "Мир Луганщине – с заботой о детях" показал спектакль "Самая добрая сказка" в прифронтовых городах Республики. Об этом сообщили в администрации театра."Принимая активное участие в проекте "Мир Луганщине – с заботой о детях" общественного движения "Мир Луганщине", Луганский академический русский драматический театр имени Луспекаева показал спектакль "Самая добрая сказка" юным зрителям городов Луганской Народной Республики. Сегодня состоялась последняя поездка", - говорится в сообщении.В театре уточнили, что в рамках проекта труппа посетила Алчевск, Перевальск, Стаханов, Первомайск и Брянку."Здесь живут дети, знающие многое о войне, бомбежках и смерти. Некоторые из них уже не помнят, что небо может быть мирным. Коллектив театра считает: миссия людей искусства - вернуть радость и надежду самым маленьким гражданам Республики", - подчеркнули в учреждении культуры.Руководитель художественно-драматической части театра Ирина Цой отметила, что главному режиссеру театра Татьяне Дремовой удалось создать "захватывающий, стильный спектакль, вызвавший восторг у юной публики"."Ребята с большим вниманием следили за развивающимся сюжетом, и их такая непосредственная эмоциональная реакция на происходящее стала свидетельством, насколько увлекло сценическое действие и талантливая игра актеров", - рассказала Цой."Когда мы вышли на поклон, подняла глаза и увидела глаза малышей, искрящихся веселыми огоньками. В этот момент подумала, что сейчас они вернутся домой, а ночью опять прилетят бомбы и мины. Мне стало так больно. Теперь я понимаю, что для меня и моих коллег как людей улыбки на детских лицах и есть самая главная награда", - добавила одна из актрис после спектакля в Первомайске.Акция "Мир Луганщине – с заботой о детях!" стартовала 1 июня 2019 года – в День защиты детей. В ее рамках активисты движения посещают детские лагеря, детские дома, центры социальной реабилитации детей-инвалидов. Они проводят праздничные и развлекательные мероприятия для детей в возрасте до 14 лет и вручают сладкие подарки от "Мира Луганщине".ОД "Мир Луганщине" – крупнейшее республиканское движение, в рядах которого уже насчитывается более 107 тыс. человек. Движение создано перед выборами Народного Совета ЛНР, которые состоялись 2 ноября 2014 года. На выборах представители "Мира Луганщине" получили серьезную поддержку избирателей, заняв первое место по количеству голосов – 69,42% от общего числа проголосовавших. Председателем движения на состоявшемся в Луганске 17 февраля 2018 года третьем общереспубликанском съезде "Мира Луганщине" единогласно был избран исполнявший в то время обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. На выборах 11 ноября 2018 года движение "Мир Луганщине" заручилось поддержкой 74,12% избирателей, получив 37 мандатов в пятидесятиместном Народном Совете ЛНР.22 сентября — Луганск