Есть ли свобода слова на Украине, например для простых граждан, не журналистов и не политиков? Нет, конечно, доносы, которые строчат «патриоты» на Украине, не позволяют сегодня жителям незалежной высказывать свое мнение и свои мысли, ни о политической ситуации, ни о социальной. А что же тогда говорить о журналистах, кто должен, именно должен говорить правду. И вот тот, кто пытается говорить правду и пытается хоть немного внести ясность, с яростью преследуется, как государством, так и особо рьяными «патриотами»…В августе 2020 года, на территории Украины, произошло очередное событие, которое просто прошло мимо всех, да и мало кого заинтересовало… Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора по указанию президента Украины В. Зеленского, попытались произвести рейдерский захват телеканала "112 Украина". Украинская власть готова на любые, самые незаконные и циничные шаги, чтобы ограничить свободу слова, расправиться с инакомыслием, обеспечить свою информационную монополию в преддверии местных выборов.Действия руководства СБУ и Офиса генерального прокурора, направленные на арест корпоративных прав телеканала "112 Украина" и передачу их в управление Национального агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, являются противоправными и содержат признаки таких уголовных преступлений, как злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий работниками правоохранительных органов.Год назад здание телеканала было обстреляно из гранатомета, и украинская власть не только не нашла виновных в этом преступлении, но и не дала оценку данному террористическому акту, провоцируя безнаказанность и вседозволенность, которые сегодня проявляются в виде минирований, взрывов и захватов заложников. Многочисленные нападения и угрозы в адрес журналистов «112» и других каналов, препятствование их работе также остаются безнаказанными.Все это позволяет говорить о установление политической цензуры в стране в целом под предвадительством Зеленского."Оппозиционная платформа – За жизнь" расценивает кампанию травли в отношении канала «112» и попытку его рейдерского захвата как важнейший элемент кампании по борьбе со свободой слова, развернутой Зеленским и его окружением.Сколько украинской власти еще нужно убитых журналистов? Андреа Роккелли, Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Анатолий Клян, Андрей Стенин, Сергей Коренченков, Андрей Вячало, Ольга Мороз, Сергей Сухобок, Олесь Бузина, Павел Шеремет… И это не полный список тех, кого убила украинская власть…Убитые, избитые и искалеченные журналисты на Украине исчисляются уже сотнями…Современная Украина не совсем комфортное место для журналистов…журналисты на Украине по-прежнему подвергаются опасности. Со стороны дела на Украине со свободой слова обстоят не очень радужно. Но новая власть вряд ли остановит наступление на прессу.Нынешняя украинская власть своими действиями и словами показывает: в том, что касается свободы слова, она подобна предшественникам — все так же нацелена на цензуру и давление на СМИ.Украина развивается по жандармскому типу, и сегодня все то, что происходит в плане преследования, свободы слова и так далее говорит о том, что государственное управление вошло в фазу так называемой крайней реакции. Украина превратились в абсолютно порочное государство, переполненное преследованием журналистов, других инакомыслящих людей, которые в тот или иной способ высказывают недовольство действиями власти, видя в этом преступления, коррупцию и так далее…Инакомыслие уничтожено или загнано в подполье. Нетерпение власти к любому альтернативному мнению заставило многих журналистов покинуть Украину, чтобы спасти себя и своих близких. Быть журналистом, критикующим власть, на Украине стало опасно…Свобода слова где – то на Украине есть, но цена её слишком высока, да и смертельна…Елена Субботина