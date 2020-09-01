Есть ли свобода слова на Украине?
Есть ли свобода слова на Украине, например для простых граждан, не журналистов и не политиков? Нет, конечно, доносы, которые строчат «патриоты» на Украине, не позволяют сегодня жителям незалежной высказывать свое мнение и свои мысли, ни о политической ситуации, ни о социальной. А что же тогда говорить о журналистах, кто должен, именно должен говорить правду. И вот тот, кто пытается говорить правду и пытается хоть немного внести ясность, с яростью преследуется, как государством, так и особо рьяными «патриотами»…
В августе 2020 года, на территории Украины, произошло очередное событие, которое просто прошло мимо всех, да и мало кого заинтересовало… Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора по указанию президента Украины В. Зеленского, попытались произвести рейдерский захват телеканала "112 Украина". Украинская власть готова на любые, самые незаконные и циничные шаги, чтобы ограничить свободу слова, расправиться с инакомыслием, обеспечить свою информационную монополию в преддверии местных выборов.
Действия руководства СБУ и Офиса генерального прокурора, направленные на арест корпоративных прав телеканала "112 Украина" и передачу их в управление Национального агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, являются противоправными и содержат признаки таких уголовных преступлений, как злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий работниками правоохранительных органов.
Год назад здание телеканала было обстреляно из гранатомета, и украинская власть не только не нашла виновных в этом преступлении, но и не дала оценку данному террористическому акту, провоцируя безнаказанность и вседозволенность, которые сегодня проявляются в виде минирований, взрывов и захватов заложников. Многочисленные нападения и угрозы в адрес журналистов «112» и других каналов, препятствование их работе также остаются безнаказанными.
Все это позволяет говорить о установление политической цензуры в стране в целом под предвадительством Зеленского.
"Оппозиционная платформа – За жизнь" расценивает кампанию травли в отношении канала «112» и попытку его рейдерского захвата как важнейший элемент кампании по борьбе со свободой слова, развернутой Зеленским и его окружением.
Сколько украинской власти еще нужно убитых журналистов? Андреа Роккелли, Антон Волошин, Игорь Корнелюк, Анатолий Клян, Андрей Стенин, Сергей Коренченков, Андрей Вячало, Ольга Мороз, Сергей Сухобок, Олесь Бузина, Павел Шеремет… И это не полный список тех, кого убила украинская власть…Убитые, избитые и искалеченные журналисты на Украине исчисляются уже сотнями…
Современная Украина не совсем комфортное место для журналистов…журналисты на Украине по-прежнему подвергаются опасности. Со стороны дела на Украине со свободой слова обстоят не очень радужно. Но новая власть вряд ли остановит наступление на прессу.
Нынешняя украинская власть своими действиями и словами показывает: в том, что касается свободы слова, она подобна предшественникам — все так же нацелена на цензуру и давление на СМИ.
Украина развивается по жандармскому типу, и сегодня все то, что происходит в плане преследования, свободы слова и так далее говорит о том, что государственное управление вошло в фазу так называемой крайней реакции. Украина превратились в абсолютно порочное государство, переполненное преследованием журналистов, других инакомыслящих людей, которые в тот или иной способ высказывают недовольство действиями власти, видя в этом преступления, коррупцию и так далее…
Инакомыслие уничтожено или загнано в подполье. Нетерпение власти к любому альтернативному мнению заставило многих журналистов покинуть Украину, чтобы спасти себя и своих близких. Быть журналистом, критикующим власть, на Украине стало опасно…
Свобода слова где – то на Украине есть, но цена её слишком высока, да и смертельна…
Елена Субботина
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