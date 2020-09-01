С ночи и минимум на сутки без воды останутся Стаханов и Кировск



«В связи с ремонтными работами на магистральном водоводе диаметром 900 мм «Крымское — Стаханов» с 01:00 23 сентября будет сокращена подача воды в город Стаханов на 50% и полностью прекращено водоснабжение города Кировск», — говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что возобновить водоснабжение вышеуказанных городов планируется к вечеру 24 сентября. Удобный город - Сегодня, 16:30 160 «Лугансквода» 23 сентября сократит водоснабжение Стаханова и приостановит подачу воды в Кировск из-за ремонта на магистральном водоводе. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.«В связи с ремонтными работами на магистральном водоводе диаметром 900 мм «Крымское — Стаханов» с 01:00 23 сентября будет сокращена подача воды в город Стаханов на 50% и полностью прекращено водоснабжение города Кировск», — говорится в сообщении.На предприятии уточнили, что возобновить водоснабжение вышеуказанных городов планируется к вечеру 24 сентября. Удобный город - Сегодня, 16:30 160

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