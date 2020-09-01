Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Завтра весь день без воды останутся жители Краснодона

robot Сегодня, 18:1648Новости
Завтра весь день без воды останутся жители Краснодона
«Лугансквода» 23 сентября сократит подачу воды в Краснодон из-за ремонта на насосной станции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
«23 сентября с 09:00 ориентировочно до 17:00 будет сокращена подача воды жителям города Краснодон в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период на насосной станции «Известковая», — говорится в сообщении.
На предприятии уточнили, что после окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме. Удобный город - Сегодня, 16:16 171

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: