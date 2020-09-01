Завтра весь день без воды останутся жители Краснодона



«23 сентября с 09:00 ориентировочно до 17:00 будет сокращена подача воды жителям города Краснодон в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период на насосной станции «Известковая», — говорится в сообщении.

На предприятии уточнили, что после окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме. Удобный город - Сегодня, 16:16 171 «Лугансквода» 23 сентября сократит подачу воды в Краснодон из-за ремонта на насосной станции. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.«23 сентября с 09:00 ориентировочно до 17:00 будет сокращена подача воды жителям города Краснодон в связи с проведением плановых ремонтных работ по подготовке к работе в осенне-зимний период на насосной станции «Известковая», — говорится в сообщении.На предприятии уточнили, что после окончания ремонтных работ водоснабжение будет возобновлено в прежнем режиме. Удобный город - Сегодня, 16:16 171

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