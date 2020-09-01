Путин выступил на Генассамблее ООН

"В 1945 году был разгромлен нацизм, сокрушена идеология агрессии и ненависти. А опыт и дух союзничества, понимание той громадной цены, которая была заплачена за мир и общую победу, позволили построить послевоенный миропорядок", — сказал российский лидер.

"Переиначивать решения конференции Союзников и Нюрнбергского трибунала — это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства", — подчеркнул президент.

"По оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест, и нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни. Это действительно острейшая глобальная социальная проблема, поэтому миссия политики сейчас — прокладывать дорогу торговле, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе", — заявил президент.

"Кроме того, рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года — хочу это подчеркнуть — уже с прошлого года Россия уже объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наше предложение ни от американских партнеров, ни от их союзников", — констатировал Путин.

Фото: РИА НовостиВладимир Путин выступил на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В этом году из-за пандемии коронавируса мировые лидеры принимают участие в ее работе в видеоформате. Президент России в своей речи затронул ключевые международные вопросы. Главные заявления главы государства — в материале РИА Новости.вЃЈвЃЈВ начале своей речи Путин напомнил, что Устав ООН остается главным источником международного права, а сама Международная Организация достойно выполняет свою миссию — беречь мир.вЃЈвЃЈОн подчеркнул, что ООН должна адаптироваться к новым реалиям, а Совет Безопасности — полнее учитывать интересы всех стран. При этом право вето пяти постоянных членов Совбеза работает, оно необходимо и отражает реальный военно-политический баланс в мире, добавил глава государства.вЃЈвЃЈПутин в своем выступлении предостерег от попыток произвольно трактовать итоги Второй мировой войны.вЃЈТакие действия наносят удар по основам мироустройства, что особенно опасно в условиях нестабильности и деградации системы контроля над вооружениями, добавил российский лидер.вЃЈвЃЈГоворя о пандемии коронавируса, Путин отметил, что она стала принципиально новым вызовом и прямо затронула миллионы людей. По его словам, восстановление мировой экономики потребует нестандартных решений.Российский лидер призвал в этих условиях создать "зеленые коридоры" без торговых войн, свободные от санкций, в том числе для продовольствия.вЃЈПутин призвал укреплять потенциал Всемирной организации здравоохранения и подчеркнул, что Россия примет в этом самое заинтересованное участие.вЃЈОн также заявил о готовности России бесплатно предоставить свою вакцину от коронавируса сотрудникам ООН, такие просьбы, по словам президента, поступали неоднократно.вЃЈвЃЈГлава государства подчеркнул, что Россия продолжит содействовать мирному урегулированию региональных конфликтов и настойчиво предлагать конструктивные инициативы, несмотря на "все споры и разногласия, порой недопонимание и даже недоверие некоторых коллег".вЃЈОн призвал Вашингтон совместно оперативно решить "первоочередной вопрос" продления Договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года.вЃЈвЃЈПо его словам, это заложило бы основу для глубокого разговора по всем факторам, влияющим на стратегическую стабильность.вЃЈвЃЈИсточник: РИА Новости